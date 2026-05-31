Thời sự Xã hội

Hơn 10 tấn cá chết bốc mùi nồng nặc trên hồ điều hòa

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong những ngày qua, hàng tấn cá chết trương phình, nổi lềnh bềnh trên mặt hồ điều hòa CV1 và dạt kín nhiều khu vực ven bờ.

Trong các ngày 29 và 30-5, hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hồ điều hòa CV1 bốc mùi do hơn 10 tấn cá chết - Ảnh 1.

Hàng chục tấn cá chết tại hồ điều hoà CV1

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hàng tấn cá chết trương phình, nổi lềnh bềnh trên mặt hồ và dạt kín nhiều khu vực ven bờ. Tại một số góc hồ, xác cá tích tụ thành từng mảng dày đặc. Bên cạnh đó, mặt nước còn xuất hiện nhiều rác thải sinh hoạt như túi nilon, chai nhựa, hộp xốp cùng các lớp váng bẩn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Xí nghiệp Thoát nước số 2 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) đã huy động gần 60 công nhân cùng phương tiện chuyên dụng để thu gom cá chết và rác thải nổi trên mặt hồ, vận chuyển về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn để xử lý.

Đến ngày 30-5, lực lượng chức năng cơ bản hoàn thành việc thu gom lượng cá chết nổi trên hồ. Theo đại diện Xí nghiệp Thoát nước số 2, đơn vị đã thu gom hơn 10 tấn cá chết chỉ trong một ngày.

Một cán bộ của xí nghiệp cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do đợt nắng nóng kéo dài, sau đó xuất hiện mưa lớn khiến nhiệt độ và môi trường nước thay đổi đột ngột, dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt.

Công viên và hồ điều hòa CV1 có diện tích khoảng 27 ha, tổng mức đầu tư 744 tỉ đồng, được đưa vào sử dụng từ quý II-2024.

Vụ cá chết hàng loạt trên sông: Kết quả phân tích các mẫu nước

Vụ cá chết hàng loạt trên sông: Kết quả phân tích các mẫu nước

(NLĐO) - Theo cơ quan chức năng, hiện chưa có cơ sở xác định thủy sản chết hàng loạt do nguồn nước bị ô nhiễm.

VIDEO: Hàng tấn cá chết nổi trắng tại các lồng, bè nuôi trên sông Lam

(NLĐO) - Nhiều hộ nuôi cá tại các lồng, bè trên sông Lam bất ngờ khi phát hiện cá chết nổi trắng mặt sông.

Cá chết trắng mặt suối ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Lực lượng chức năng tại Thanh Hóa đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân cá chết trắng suối Cổ Đam đoạn qua địa bàn thị xã Bỉm Sơn

