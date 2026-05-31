Hơn 10 tấn cá chết bốc mùi nồng nặc trên hồ điều hòa

Trong các ngày 29 và 30-5, hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.



Hàng chục tấn cá chết tại hồ điều hoà CV1

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hàng tấn cá chết trương phình, nổi lềnh bềnh trên mặt hồ và dạt kín nhiều khu vực ven bờ. Tại một số góc hồ, xác cá tích tụ thành từng mảng dày đặc. Bên cạnh đó, mặt nước còn xuất hiện nhiều rác thải sinh hoạt như túi nilon, chai nhựa, hộp xốp cùng các lớp váng bẩn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Xí nghiệp Thoát nước số 2 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) đã huy động gần 60 công nhân cùng phương tiện chuyên dụng để thu gom cá chết và rác thải nổi trên mặt hồ, vận chuyển về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn để xử lý.

Đến ngày 30-5, lực lượng chức năng cơ bản hoàn thành việc thu gom lượng cá chết nổi trên hồ. Theo đại diện Xí nghiệp Thoát nước số 2, đơn vị đã thu gom hơn 10 tấn cá chết chỉ trong một ngày.

Một cán bộ của xí nghiệp cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do đợt nắng nóng kéo dài, sau đó xuất hiện mưa lớn khiến nhiệt độ và môi trường nước thay đổi đột ngột, dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt.

Công viên và hồ điều hòa CV1 có diện tích khoảng 27 ha, tổng mức đầu tư 744 tỉ đồng, được đưa vào sử dụng từ quý II-2024.