Hơn 1.000 bài thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 9-5, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Phân hiệu (30.10.1976 - 30.10.2026) và triển khai Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, TS Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Phân hiệu, cho biết điểm đặc biệt của chuỗi hoạt động kỷ niệm lần này là được xây dựng theo hướng xuyên suốt, đa dạng, có chiều sâu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa học thuật và truyền thông số, giữa hoạt động chuyên môn và hoạt động cộng đồng.

Trong đó, nổi bật là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như Hội thi áo dài, Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu truyền thống, cuộc thi video TikTok "60s lan tỏa: Tôi yêu trường tôi", các minigame trên fanpage APAG Express hay hội thao...

Bên cạnh đó, cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 - năm 2026 không chỉ là sân chơi học thuật, chính trị có ý nghĩa sâu sắc mà còn là dịp lan tỏa tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tư duy phản biện và khả năng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng trong bối cảnh mới.

ThS Đinh Thị Hiếu, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Kế toán và Quản trị, cho biết tính đến ngày 5-5-2026, Phân hiệu đã tiếp nhận 1.053 bài dự thi của đoàn viên, sinh viên.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc sinh viên chủ động xây dựng các bài viết, video và sản phẩm truyền thông tích cực chính là cách để "phủ xanh" không gian mạng bằng những nội dung đúng đắn, có trách nhiệm và giàu giá trị giáo dục

"Nếu trước đây việc học tập lý luận chủ yếu thông qua bài giảng và giáo trình, thì hôm nay sinh viên được trực tiếp nghiên cứu, viết bài, xây dựng video, phát thanh và các sản phẩm truyền thông chính luận. Điều này giúp quá trình giáo dục chính trị trở nên gần gũi hơn, sinh động hơn và phù hợp với môi trường số hiện nay" - ThS Hiếu nhận xét.

Cuộc thi năm nay có nội dung thi rộng, đa dạng, gắn với nhiều vấn đề thời sự và thực tiễn như: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số; lan tỏa giá trị Văn kiện Đại hội XIV; bảo vệ thành quả đổi mới đất nước; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái về tinh gọn tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền quốc gia và các vấn đề trên không gian mạng.



