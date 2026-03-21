Hơn 10.000 ô tô Trung Quốc nhập về Việt Nam, tăng mạnh hơn 85 %

Số liệu thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2026, cả nước nhập khẩu 31.372 ô tô nguyên chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tổng trị giá đạt 746 triệu USD, tăng 39,3%, tương ứng tăng 210 triệu USD.

Trong cơ cấu nhập khẩu, dòng xe dưới 9 chỗ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 19.746 chiếc, tăng 2,8% so với cùng kỳ và chiếm tới 63% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu. Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng vẫn tập trung vào phân khúc xe phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình, khi mức sống của người dân dần cải thiện và nhu cầu sở hữu phương tiện riêng ngày càng phổ biến.



Xét theo thị trường, Indonesia tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 11.823 chiếc, tăng 24,3% so với cùng kỳ, qua đó duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm các quốc gia xuất khẩu ô tô vào Việt Nam.

Đáng chú ý, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với 10.047 chiếc, tăng tới 85,4%, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ về thị phần và sức cạnh tranh, đồng thời nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các thị trường truyền thống.

Xe nhập khẩu từ Trung Quốc ngày càng đa dạng về chủng loại, trải rộng từ xe tải, xe thương mại đến xe du lịch và xe con, đáp ứng nhiều phân khúc nhu cầu khác nhau của thị trường. Trong giai đoạn đầu năm 2026, xu hướng xe xanh tiếp tục gia tăng khi nhiều mẫu xe điện và xe hybrid được các doanh nghiệp đẩy mạnh đưa về Việt Nam. Các thương hiệu như Omoda & Jaecoo, Lynk & Co, BYD, Geely… liên tục giới thiệu sản phẩm mới, chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt chính thức.

Trong khi đó, nhập khẩu từ Thái Lan đạt 7.523 chiếc, giảm 9,9% so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu cho thấy sự chững lại của một trong những nguồn cung chủ lực trong nhiều năm qua, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển nhất định trong cơ cấu thị trường nhập khẩu ô tô, khi các doanh nghiệp đang đa dạng hóa nguồn cung và tìm kiếm các đối tác mới.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2-2026, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 19.278 xe. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 9.220 xe, giảm 49% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.058 xe, giảm 47% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 2 năm nay tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó xe ô tô du lịch tăng 34%; xe thương mại tăng 51% và xe chuyên dụng tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025.