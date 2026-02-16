Hơn 10.000 suất quà Tết đến tay người khó khăn ở Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị trao quà Tết cho học sinh vùng khó khăn tại Chương trình: Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình

Ngày 15-2, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện chương trình "Tết nhân ái" năm 2026, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và người yếu thế dịp Tết Bính Ngọ.

Sau gần 4 tháng triển khai (từ 25-11-2025 đến 15-2-2026), toàn lực lượng đã trao hơn 10.053 suất quà Tết với tổng kinh phí khoảng 5,4 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, con số này không chỉ cho thấy quy mô của chương trình mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ công an đối với cộng đồng. Hoạt động cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần "gần dân, sát dân" do Bộ Công an phát động, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đón Tết đủ đầy hơn.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều đơn vị, địa phương có cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Tiêu biểu, Công an xã Phú Trạch tổ chức gói bánh chưng, trao quà cho hộ nghèo ngay tại địa bàn; Công an phường Đông Hà cùng các phòng nghiệp vụ như Cảnh sát giao thông, An ninh kinh tế, Cảnh sát kinh tế, Hậu cần… chủ động vận động nguồn lực xã hội hóa, tổ chức các hoạt động gây quỹ quy mô lớn.

Tại vùng cao, Công an xã Hướng Hiệp tăng cường bám địa bàn, kịp thời hỗ trợ đồng bào khó khăn; Công an xã Hướng Lập vận động quyên góp, trao quà và phối hợp tổ chức "Phiên chợ 0 đồng", giúp người dân có thêm điều kiện sắm sửa trong những ngày giáp Tết.

Chương trình "Tết nhân ái" năm 2026 khép lại với hàng chục nghìn phần quà được trao tận tay người dân, góp phần mang mùa xuân ấm áp đến nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động trong Chương trình "Tết nhân ái" năm 2026 của Công an tỉnh Quảng Trị: