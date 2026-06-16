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Giáo dục

Hơn 12.000 thí sinh xét tuyển trường cao đẳng, 8 điểm/môn mới đậu ngành "hot"

Huế Xuân

(NLĐO) - Năm 2026, ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu điểm chuẩn Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM.

Chiều 16-6, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ THPT.

Đáng chú ý, ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tăng hơn 6 điểm so với năm ngoái, "vượt mặt" ngành công nghệ kỹ thuật ô tô để trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường năm nay.

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển ngành này là 33 điểm (môn toán nhân đôi), quy đổi sang thang điểm 30 là 24,75 điểm. Như vậy, trung bình thí sinh phải đạt hơn 8 điểm mỗi môn mới có thể trúng tuyển ngành này.

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Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng năm 2026.

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Năm nay, mức điểm chuẩn của trường dao động từ 17,25 - 24,75 điểm

Ở ngành công nghệ kỹ thuật ô tô - đây là ngành nhiều năm liền dẫn đầu điểm chuẩn của trường, mức điểm chuẩn năm nay là 32 điểm, quy đổi sang thang điểm 30 là 24 điểm. Điểm chuẩn tăng hơn 1 điểm so với năm ngoái.

Tốp 5 ngành có mức điểm chuẩn cao nhất của trường gồm: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và ngành công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch.

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng. cho biết năm nay nhà trường có hơn 12.000 thí sinh đăng ký xét bằng phương thức học bạ. Nhà trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức này đến khi đủ chỉ tiêu ở một số ngành, nghề.


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Thí sinh có tổng điểm xét tuyển học bạ THPT (HK1, HK2 lớp 11; HK1, HK2 lớp 12) đạt từ mức điểm trúng tuyển của ngành, nghề có thể tham gia xét tuyển thêm.

Với những thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ THPT, cần thực hiện xác nhận đăng ký nhập học và nộp kinh phí đào tạo học kỳ 1, thời gian từ ngày 22-6 đến 26-6 theo 1 trong 2 hình thức sau: Thí sinh tra cứu cách nộp kinh phí đào tạo trực tuyến qua địa chỉ https://caothang.edu.vn/tuyensinh/ket-qua; trực tiếp tại trườn ở địa chỉ 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn, TPHCM.


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