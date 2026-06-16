Talkshow nhìn lại đề thi tốt nghiệp THPT: Đề thi "dễ thở", điểm chuẩn có thể "nhích" lên

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điều mà hơn 1,2 triệu thí sinh cùng phụ huynh quan tâm nhất lúc này là phổ điểm, khả năng biến động điểm chuẩn và chiến lược đăng ký nguyện vọng để gia tăng cơ hội trúng tuyển ĐH.

Nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và những góc nhìn chuyên sâu từ các chuyên gia tuyển sinh hàng đầu, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề "Nhìn lại đề thi tốt nghiệp THPT 2026, dự đoán điểm, chọn ngành" vào lúc 9 giờ ngày 16-6.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 năm 2026 với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và tuyển sinh gồm:

-TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM;

-PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM);

-ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing.

Tại chương trình, các khách mời sẽ cùng nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được tổ chức theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; phân tích mức độ khó, dễ của đề thi; đánh giá khả năng phân hóa thí sinh và dự báo phổ điểm ở từng nhóm môn thi.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đưa ra nhận định về xu hướng điểm chuẩn ĐH năm nay, những nhóm ngành có khả năng cạnh tranh cao cũng như các yếu tố thí sinh cần lưu ý khi xây dựng nguyện vọng xét tuyển.

Một nội dung quan trọng khác của talkshow là hướng dẫn thí sinh chuẩn bị cho giai đoạn chờ công bố điểm thi, quy trình phúc khảo, những quy định mới trong xét tuyển ĐH năm 2026 và cách tận dụng hiệu quả các phương thức xét tuyển như điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hay V-SAT.

Chương trình cũng dành thời lượng tư vấn chiến lược đăng ký nguyện vọng trong bối cảnh năm nay giới hạn tối đa 15 nguyện vọng; đồng thời cung cấp thông tin về các ngành học đang thu hút nhiều sự quan tâm như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, vi mạch bán dẫn, chuyển đổi số, logistics, thương mại điện tử, marketing và quản trị kinh doanh.

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HD Bank), Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Công ty CP Uniben, Tập đoàn De Heus Việt Nam và đơn vị hỗ trợ: Trường ĐH Tài chính – Marketing.



