Lao động

LĐLĐ TPHCM kiến nghị lần 2 giám đốc thẩm một vụ án lao động

MAI CHI

(NLĐO) - Đến nay, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM vẫn chưa phản hồi văn bản kiến nghị kháng nghị giám đốc thẩm bản án lao động của LĐLĐ TPHCM gửi từ tháng 10-2025

LĐLĐ TPHCM vừa có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TPHCM về việc tiếp tục đề nghị quan tâm, xem xét giải quyết vụ án lao động phúc thẩm đối với ông H.V.T.

Theo LĐLĐ Thành phố (TP), bản án phúc phẩm số 69/2025/LĐ-PT ngày 23-7-2025 của Tòa Án Nhân dân TPHCM về xét xử vụ án "Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động" giữa ông H.V.T và Công ty CP SX-TM-DV Trí Hải (xã Long Điền, TPHCM) đã gây bức xúc đến người lao động, dư luận xã hội và toàn hệ thống cán bộ Công đoàn TP trong việc áp dụng quy định của pháp luật lao động về thử việc.

LĐLĐ TPHCM kiến nghị lần 2 giám đốc thẩm một vụ án lao động - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử vụ án của ông H.V.T

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 20-10-2025, LĐLĐ TPHCM đã có văn bản số 3697/LĐLĐ về việc kiến nghị kiểm sát toàn diện và đề xuất xem xét kháng nghị giám đốc thẩm hoặc chuyển cấp có thẩm quyền kháng nghị bản án lao động phúc thẩm gửi tới ông Lê Văn Đông- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Tuy nhiên, đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân TP vẫn chưa có ý kiến phản hồi nội dung kiến nghị của LĐLĐ TP.

Ngày 6-4-2026, ông H.V.T đã gửi đơn đề nghị LĐLĐ TPHCM tiếp tục có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP quan tâm, xem xét kháng nghị đối với bản án lao động vụ án của ông, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, cũng như kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong tình hình mới.

"Bằng Văn bản này, Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM kính đề nghị ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP quan tâm giải quyết và sớm có ý kiến trả lời các kiến nghị của LĐLĐ TP nhằm tạo điều kiện để vụ án được kháng nghị kịp thời đúng quy định pháp luật"- văn bản nêu.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin trước đó, giữa ông T. và Công ty CP SX-TM-DV Trí Hải có ký hợp đồng thử việc (HĐTV) thời hạn 2 tháng (từ ngày 6-6 đến 6-8-2022), chức danh giám đốc kinh doanh. Ngày 31-8-2022, công ty ra quyết định cho nghỉ việc đối với ông T. (từ ngày 1-9-2022). Ông T. cho rằng công ty vi phạm pháp luật khi đã thử việc 2 lần cho 1 công việc; đơn phương chấm dứt HĐLĐ căn cứ không đúng và không tuân thủ thời gian báo trước, nên khởi kiện ra tòa.

Trong khi đó, công ty cho rằng hết thời gian thử việc, ông T. không đáp ứng yêu cầu công việc nên 2 bên đã thỏa thuận (miệng) kéo dài thời gian thử việc thêm 1 tháng (từ ngày 6-8-2022). Sau đó, ông T. vẫn không đạt yêu cầu nên công ty quyết định chấm dứt thử việc.

Tại bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Long Điền cho rằng ông T. là người quản lý doanh nghiệp, pháp luật cho phép thử việc không quá 180 ngày. Do đó, 87 ngày ông T. làm việc tại công ty là vẫn đang trong thời gian thử việc. Việc công ty cho ông T. nghỉ là đúng quy định tại khoản 2 điều 27 Bộ luật Lao động nên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông T.

Khi ông T. kháng cáo, ngày 23-7-2025, Tòa án nhân dân TP HCM - cơ sở 1, đã xét xử phiên phúc thẩm. Quan điểm của Hội đồng xét xử về gia hạn thời gian thử việc và chấm dứt HĐTV cũng tương tự như tòa sơ thẩm. Đồng thời cho rằng không có căn cứ áp dụng Án lệ số 20/2018/AL.

Nghiên cứu hồ sơ vụ án, Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM nhận thấy tòa sơ thẩm không thu thập đầy đủ các chứng cứ có liên quan, chưa làm rõ toàn bộ hồ sơ vụ án; lập luận tại bản án phúc thẩm chưa bảo đảm tính khách quan, nhất là trong các quan điểm của tòa đối với thời gian thử việc - nội dung cốt lõi của vụ án, gây ảnh hưởng quyền lợi NLĐ.

Theo đó, điều 25 Bộ luật Lao động quy định thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp. Trong hợp đồng thử việc đã ký, ông T. và công ty thỏa thuận thời hạn thử việc là 2 tháng, thỏa thuận này đúng với quy định nêu trên.

Cũng theo Bộ luật Lao động, hết thời gian thử việc, DN phải thông báo kết quả thử việc cho NLĐ, trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì thực hiện giao kết HĐLĐ, nếu không đạt yêu cầu thì chấm dứt HĐTV. "Việc công ty tiếp tục thử việc lần 2 như nhận định của tòa sơ thẩm và gia hạn thử việc (1 tháng) như nhận định của tòa phúc thẩm là vi phạm quy định tại khoản 1 điều 25 và khoản 1 điều 27 Bộ luật Lao động" - LĐLĐ TP HCM nhận định.

Do vậy, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, LĐLĐ TPHCM đã văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP kháng nghị giám đốc thẩm bản án án phúc thẩm.


Bối rối với các quy định thử việc

Bối rối với các quy định thử việc

