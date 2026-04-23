LĐLĐ TPHCM kiến nghị lần 2 giám đốc thẩm một vụ án lao động

Như Báo Người Lao Động đã thông tin trước đó, giữa ông T. và Công ty CP SX-TM-DV Trí Hải có ký hợp đồng thử việc (HĐTV) thời hạn 2 tháng (từ ngày 6-6 đến 6-8-2022), chức danh giám đốc kinh doanh. Ngày 31-8-2022, công ty ra quyết định cho nghỉ việc đối với ông T. (từ ngày 1-9-2022). Ông T. cho rằng công ty vi phạm pháp luật khi đã thử việc 2 lần cho 1 công việc; đơn phương chấm dứt HĐLĐ căn cứ không đúng và không tuân thủ thời gian báo trước, nên khởi kiện ra tòa.

Trong khi đó, công ty cho rằng hết thời gian thử việc, ông T. không đáp ứng yêu cầu công việc nên 2 bên đã thỏa thuận (miệng) kéo dài thời gian thử việc thêm 1 tháng (từ ngày 6-8-2022). Sau đó, ông T. vẫn không đạt yêu cầu nên công ty quyết định chấm dứt thử việc.

Tại bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Long Điền cho rằng ông T. là người quản lý doanh nghiệp, pháp luật cho phép thử việc không quá 180 ngày. Do đó, 87 ngày ông T. làm việc tại công ty là vẫn đang trong thời gian thử việc. Việc công ty cho ông T. nghỉ là đúng quy định tại khoản 2 điều 27 Bộ luật Lao động nên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông T.

Khi ông T. kháng cáo, ngày 23-7-2025, Tòa án nhân dân TP HCM - cơ sở 1, đã xét xử phiên phúc thẩm. Quan điểm của Hội đồng xét xử về gia hạn thời gian thử việc và chấm dứt HĐTV cũng tương tự như tòa sơ thẩm. Đồng thời cho rằng không có căn cứ áp dụng Án lệ số 20/2018/AL.

Nghiên cứu hồ sơ vụ án, Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM nhận thấy tòa sơ thẩm không thu thập đầy đủ các chứng cứ có liên quan, chưa làm rõ toàn bộ hồ sơ vụ án; lập luận tại bản án phúc thẩm chưa bảo đảm tính khách quan, nhất là trong các quan điểm của tòa đối với thời gian thử việc - nội dung cốt lõi của vụ án, gây ảnh hưởng quyền lợi NLĐ.

Theo đó, điều 25 Bộ luật Lao động quy định thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp. Trong hợp đồng thử việc đã ký, ông T. và công ty thỏa thuận thời hạn thử việc là 2 tháng, thỏa thuận này đúng với quy định nêu trên.

Cũng theo Bộ luật Lao động, hết thời gian thử việc, DN phải thông báo kết quả thử việc cho NLĐ, trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì thực hiện giao kết HĐLĐ, nếu không đạt yêu cầu thì chấm dứt HĐTV. "Việc công ty tiếp tục thử việc lần 2 như nhận định của tòa sơ thẩm và gia hạn thử việc (1 tháng) như nhận định của tòa phúc thẩm là vi phạm quy định tại khoản 1 điều 25 và khoản 1 điều 27 Bộ luật Lao động" - LĐLĐ TP HCM nhận định.

Do vậy, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, LĐLĐ TPHCM đã văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP kháng nghị giám đốc thẩm bản án án phúc thẩm.