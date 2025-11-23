Hơn 1,6 tỉ đồng tiếp sức cho học sinh, sinh viên khó khăn

Ngày 23-11, Thành Đoàn, Hội đồng Đội Thành phố, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM phối hợp với Tập đoàn SCG tổ chức Lễ trao học bổng SCG Sharing The Dream năm 2025.

Ông Lê Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM trao học bổng cho sinh viên ở khu vực phía Nam

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 65 suất học bổng cho học sinh, sinh viên đang theo học tại khu vực miền Nam trong năm học 2025-2026, sinh viên khu vực miền Bắc sẽ nhận học bổng ngày 26-11-2025 và khu vực miền Trung là ngày 09-12-2025.

Năm nay, học bổng nhận 1.200 hồ sơ dự tuyển từ khắp nơi trên cả nước. Qua xét chọn, học bổng đã trao tặng 100 suất cho sinh viên (15 triệu đồng/ suất) và 50 suất học bổng dành cho học sinh (2 triệu đồng/ suất). Tổng giá trị học bổng là 1,6 tỉ đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM, cho biết học bổng đã góp phần tạo ra giá trị lâu dài cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhân lực trẻ sẵn sàng hội nhập thị trường lao động, khẳng định giá trị bản thân và đồng thời lan tỏa giá trị cộng đồng.

Hằng năm, học bổng đã hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ, mang đến cơ hội theo đuổi ước mơ và tiếp cận kiến thức về phát triển bền vững tại Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình học bổng năm nay còn mở rộng đối tượng thụ hưởng hỗ trợ là học sinh, sinh viên thuộc các dân tộc thiểu số. 20 sinh viên duy trì thành tích xuất sắc sẽ được nhận học bổng tái tục cho năm học tiếp theo.

20 sinh viên duy trì thành tích xuất sắc sẽ được nhận học bổng tái tục cho năm học tiếp theo

Nhờ có học bổng, nhiều gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế về học phí

Đến nay, chương trình học bổng đã tổ chức hơn 120 buổi tập huấn, hơn 60 buổi kết nối với chuyên gia, với doanh nghiệp, tham quan nhà máy để sinh viên tiếp cận, kiến tập thực tế.