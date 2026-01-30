Bắt giám đốc của 2 công ty

Ngày 30-1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Thế Hiệp (SN 1994, trú tại Lô 6 C13, khu đô thị Mỹ Đình 1, tổ 11, phường Từ Liêm, TP Hà Nội; là giám đốc của 2 Công ty TNHH Enoug Việt Nam và Công ty TNHH Petland Việt Nam, cùng có địa chỉ Tầng 03, số nhà 09, Đồng Bát, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Lương Thế Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12-2024 đến tháng 10-2025, Lương Thế Hiệp đã nhập khẩu từ Trung Quốc tổng cộng 38.818 chai sản phẩm sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu "SOS", là nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu khác.

Sau đó, Lương Thế Hiệp đã bán các sản phẩm sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu "SOS" cho nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố khác bằng hình thức tư vấn bán hàng trực tiếp và bán trên trang thương mại điện tử Shopee, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm trên 2 tỉ đồng.

Hành vi của Lương Thế Hiệp đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, làm mất ổn định của thị trường, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam và xâm hại lợi ích của người tiêu dùng.

Sản phẩm giả mạo do công ty của Hiệp bán cho người tiêu dùng. Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chỉ mua hàng tại các điểm bán, cửa hàng, nhà phân phối, trang web uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc sản phẩm, không nên mua hàng theo cảm tính, không rõ nguồn gốc, không hóa đơn, chứng từ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, người dân cần kịp thời phản ánh, tố giác đến cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.