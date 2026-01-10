Hơn 200 cựu cán bộ Đoàn - Hội Trường ĐH Luật TPHCM trở về "mái nhà chung"

Tối 10 - 1, Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức chương trình "Họp mặt cựu cán bộ đoàn - hội các thời kỳ". Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976 – 2026) và 30 năm trường mang tên Trường ĐH Luật TPHCM (1996 – 2026).

Cựu cán bộ Đoàn - Hội qua các thời kỳ của Trường ĐH Luật TPHCM chụp ảnh lưu niệm



Chương trình quy tụ hơn 200 cựu cán bộ Đoàn - Hội từ khắp mọi miền đất nước. Họ từng là "thủ lĩnh" thanh niên, nay đã trở thành những cán bộ giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; là những luật sư, thẩm phán, chuyên gia pháp lý uy tín.

Phát biểu tại chương trình, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, nhấn mạnh vai trò của công tác Đoàn - Hội trong lịch sử phát triển của trường. Thanh xuân không có Đoàn - Hội như một cuốn sách thiếu đi những trang rực rỡ nhất.

Trường ĐH Luật TPHCM là cơ sở đào tạo luật trọng điểm tại khu vực phía Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho đất nước. Với sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và truyền bá tư tưởng pháp lý, trường đang từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế.

"Đây là dịp để chúng tôi khẳng định bản sắc của sinh viên luật: Vừa hồng vừa chuyên, nhiệt huyết trong phong trào và bản lĩnh trong chuyên môn. Sự trở về của các anh chị cựu cán bộ Đoàn - Hội là nguồn động viên to lớn cho thế hệ trẻ Trường ĐH Luật TPHCM hôm nay tiếp tục viết tiếp trang sử vàng của nhà trường" - TS Lê Trường Sơn nhìn nhận.

Những thông điệp ý nghĩa được cựu cán bộ Đoàn - Hội Trường ĐH Luật TPHCM gửi đến thế hệ sinh viên tương lai



Ông Phạm Văn Định, nguyên trưởng Ban Quản lý Ký túc xá Phòng Công tác chính trị - sinh viên, trao tặng ca khúc "50 năm ánh sáng công lý" cho nhà trường.

Khoảnh khắc ý nghĩa tại chương trình

Các "thủ lĩnh" thanh niên qua từng thời kỳ của Trường ĐH Luật TPHCM

Những trò chơi tái hiện thanh xuân của các chiến sĩ mùa hè xanh

Khoảnh khắc ấn tượng nhất của buổi lễ là nghi thức trao cờ truyền thống. Các nguyên Bí thư Đoàn trường, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên trường các thời kỳ thực hiện nghi thức trao lại lá cờ truyền thống cho thế hệ đương nhiệm. Nghi thức này biểu tượng cho sự tin tưởng, chuyển giao sứ mệnh và ngọn lửa nhiệt huyết "Sáng tri thức, vững công minh" cho thế hệ Gen Z.

Các cựu cán bộ Đoàn - Hội còn viết những lời nhắn gửi, mục tiêu và kỳ vọng cho Trường ĐH Luật TPHCM trong 5-10 năm tới. Những thông điệp này sẽ được lưu giữ như một "kỷ vật thời gian", đánh dấu cột mốc 50 năm rực rỡ.