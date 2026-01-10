Hơn 200 cựu cán bộ Đoàn - Hội Trường ĐH Luật TPHCM trở về "mái nhà chung"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hơn 200 cựu cán bộ Đoàn - Hội Trường ĐH Luật TPHCM trở về "mái nhà chung"

Huế Xuân

(NLĐO) - Các nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM đã thực hiện nghi thức trao lại lá cờ truyền thống đầy ý nghĩa

Tối 10 - 1, Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức chương trình "Họp mặt cựu cán bộ đoàn - hội các thời kỳ". Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976 – 2026) và 30 năm trường mang tên Trường ĐH Luật TPHCM (1996 – 2026).

Hơn 200 cựu cán bộ Đoàn - Hội trở về "nhà chung" nhân dịp đặc biệt - Ảnh 1.

Cựu cán bộ Đoàn - Hội qua các thời kỳ của Trường ĐH Luật TPHCM chụp ảnh lưu niệm

Chương trình quy tụ hơn 200 cựu cán bộ Đoàn - Hội từ khắp mọi miền đất nước. Họ từng là "thủ lĩnh" thanh niên, nay đã trở thành những cán bộ giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; là những luật sư, thẩm phán, chuyên gia pháp lý uy tín.

Phát biểu tại chương trình, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, nhấn mạnh vai trò của công tác Đoàn - Hội trong lịch sử phát triển của trường. Thanh xuân không có Đoàn - Hội như một cuốn sách thiếu đi những trang rực rỡ nhất.

Trường ĐH Luật TPHCM là cơ sở đào tạo luật trọng điểm tại khu vực phía Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho đất nước. Với sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và truyền bá tư tưởng pháp lý, trường đang từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế.

"Đây là dịp để chúng tôi khẳng định bản sắc của sinh viên luật: Vừa hồng vừa chuyên, nhiệt huyết trong phong trào và bản lĩnh trong chuyên môn. Sự trở về của các anh chị cựu cán bộ Đoàn - Hội là nguồn động viên to lớn cho thế hệ trẻ Trường ĐH Luật TPHCM hôm nay tiếp tục viết tiếp trang sử vàng của nhà trường" - TS Lê Trường Sơn nhìn nhận.

Hơn 200 cựu cán bộ Đoàn - Hội trở về "nhà chung" nhân dịp đặc biệt - Ảnh 2.

Những thông điệp ý nghĩa được cựu cán bộ Đoàn - Hội Trường ĐH Luật TPHCM gửi đến thế hệ sinh viên tương lai

Hơn 200 cựu cán bộ Đoàn - Hội trở về "nhà chung" nhân dịp đặc biệt - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Định, nguyên trưởng Ban Quản lý Ký túc xá Phòng Công tác chính trị - sinh viên, trao tặng ca khúc "50 năm ánh sáng công lý" cho nhà trường.

Hơn 200 cựu cán bộ Đoàn - Hội trở về "nhà chung" nhân dịp đặc biệt - Ảnh 4.

Khoảnh khắc ý nghĩa tại chương trình

Hơn 200 cựu cán bộ Đoàn - Hội trở về "nhà chung" nhân dịp đặc biệt - Ảnh 5.

Các "thủ lĩnh" thanh niên qua từng thời kỳ của Trường ĐH Luật TPHCM

Hơn 200 cựu cán bộ Đoàn - Hội trở về "nhà chung" nhân dịp đặc biệt - Ảnh 6.

Những trò chơi tái hiện thanh xuân của các chiến sĩ mùa hè xanh

Ông Phạm Văn Định, nguyên trưởng Ban Quản lý Ký túc xá, Phòng Công tác chính trị - sinh viên, đã trao tặng nhà trường ca khúc "50 năm ánh sáng công lý". Đây là món quà tinh thần quý giá, được kết tinh từ tình yêu và niềm tự hào dành tặng mái trường nhân dịp 50 năm truyền thống.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất của buổi lễ là nghi thức trao cờ truyền thống. Các nguyên Bí thư Đoàn trường, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên trường các thời kỳ thực hiện nghi thức trao lại lá cờ truyền thống cho thế hệ đương nhiệm. Nghi thức này biểu tượng cho sự tin tưởng, chuyển giao sứ mệnh và ngọn lửa nhiệt huyết "Sáng tri thức, vững công minh" cho thế hệ Gen Z.

Các cựu cán bộ Đoàn - Hội còn viết những lời nhắn gửi, mục tiêu và kỳ vọng cho Trường ĐH Luật TPHCM trong 5-10 năm tới. Những thông điệp này sẽ được lưu giữ như một "kỷ vật thời gian", đánh dấu cột mốc 50 năm rực rỡ.

Tin liên quan

Trường ĐH tổ chức học online để sinh viên đón Tết "thả ga"

Trường ĐH tổ chức học online để sinh viên đón Tết "thả ga"

(NLĐO) - Sau khi nhận được thông báo học trực tuyến học kỳ 2, rất nhiều sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM bình luận "yêu trường".

VIDEO: Học bổng "Tiếp bước hành trình" chắp cánh ước mơ cho nhiều sinh viên khó khăn

(NLĐO)- Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn khởi động học bổng “Tiếp bước hành trình” mùa 3 năm 2026, tài trợ 100% học phí cho sinh viên khó khăn

Trao tặng hơn 37 ngàn tập vở cho học sinh vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở tỉnh Lâm Đồng

(NLĐO) - Đây là nguồn hỗ trợ kịp thời, giúp các em học sinh sớm ổn định việc học sau khi nhiều gia đình và trường lớp bị thiệt hại do mưa lũ.

TPHCM sinh viên cán bộ đoàn hội sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM Đoàn Thanh niên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo