Trường ĐH tổ chức học online để sinh viên đón Tết "thả ga"

Phòng Đào tạo - Trường ĐH Luật TPHCM vừa thông báo kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2025-2026.

Theo đó, Trường ĐH Luật TPHCM sẽ tổ chức giảng dạy trực tuyến từ ngày 19-1 đến hết ngày 5-3 qua cổng E-learning và phần mềm Zoom. Sinh viên sẽ bắt đầu quay lại học trực tiếp tại trường từ ngày 9-3.

Sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM sẽ có gần 2 tháng ở nhà cùng gia đình.

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ chính thức của sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM kéo dài 30 ngày, từ ngày 31-1 đến 1-3 (tức 13 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng). Như vậy, sinh viên sẽ học online 2 tuần trước và gần một tuần sau kỳ nghỉ Tết.

Trên trang Fanpage của Trường ĐH Luật TPHCM, phía dưới bài đăng thông báo, rất nhiều sinh viên bày tỏ niềm vui khi nhà trường tâm lý, tạo điều kiện tối đa để sinh viên có thời gian đón Tết cùng gia đình "thả ga".

Theo nhà trường, với lịch học này, sinh viên sẽ chủ động sắp xếp kế hoạch đi lại, đặc biệt là tiết kiệm tiền mua vé xe, vé tàu vào những cao điểm.

Sinh viên bày tỏ niềm vui khi nhà trường tạo điều kiện tối đa để nghỉ Tết

Trước đó, Trường ĐH Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) cũng có thông báo nghỉ Tết dài ngày. Cụ thể, sinh viên khóa 2024 trở về trước sẽ nghỉ Tết 43 ngày; khóa 2025, thời gian nghỉ Tết ngắn hơn 1 tuần.

Năm 2026, Trường ĐH Luật TPHCM dự kiến mở thêm 4 ngành mới gồm: Kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ tài chính và ngôn ngữ Trung. Về xét tuyển, Trường ĐH Luật TPHCM dự kiến tuyển sinh ổn định bằng 5 phương thức, gồm: Tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển học sinh của 149 trường THPT theo diện ưu tiên xét tuyển vào ĐHQG TPHCM; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm thi đánh giá đầu vào ĐH V-SAT; kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ. Về tổ hợp xét tuyển, nhà trường dự kiến không xét tuyển 2 khối C00 (ngữ văn, lịch sử, địa lý) và A00 (toán, vật lý, hóa học); đồng thời bổ sung hàng loạt tổ hợp trên cơ sở 2 môn chung là ngữ văn và ngoại ngữ.



