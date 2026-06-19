Hơn 20.000 người có nguy cơ gián đoạn nhận lương hưu tháng 7

BHXH TP Hà Nội vừa có thông báo đề nghị người đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua hình thức ủy quyền khẩn trương hoàn tất thủ tục lập lại giấy ủy quyền trước ngày 30-6 để tránh gián đoạn việc chi trả.

Người hưởng lương hưu thực hiện các thủ tục tại cơ quan BHXH. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo BHXH TP Hà Nội, các giấy ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp BHXH được lập trước ngày 1-7-2025 chỉ có giá trị đến hết ngày 30-6-2026. Quy định này được thực hiện theo Luật BHXH 2024, trong đó văn bản ủy quyền nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập.

Từ ngày 18-4 đến nay, BHXH TP Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Bưu điện Hà Nội và các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân chứng thực chữ ký, lập lại giấy ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp BHXH.

Tính đến ngày 17-6, gần 72.000 người đã hoàn tất thủ tục lập lại giấy ủy quyền hoặc chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 20.000 trường hợp chưa thực hiện.

BHXH TP Hà Nội đề nghị người hưởng chưa lập lại giấy ủy quyền nhanh chóng hoàn thành thủ tục trước ngày 30-6 để bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng, đúng quy định và không bị gián đoạn.

Trường hợp tiếp tục ủy quyền, người hưởng cần nộp văn bản ủy quyền đã được chứng thực theo quy định kèm mẫu đề nghị 14-HSB. Nếu chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, người hưởng chỉ cần lập mẫu đề nghị 14-HSB.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH, qua dịch vụ bưu chính, tại các điểm tiếp nhận của Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc các bưu điện trung tâm. Người dân cũng có thể đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

BHXH TP Hà Nội khuyến khích người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản chính chủ nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện trong quá trình chi trả.

Người dân cần hỗ trợ có thể liên hệ cơ quan BHXH gần nhất hoặc gọi đường dây nóng 024.37236555, nhắn tin qua Zalo OA "Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội" để được hướng dẫn.