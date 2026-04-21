Từ 1-7, muốn ủy quyền nhận lương hưu cần lưu ý gì?

BHXH TP Hà Nội vừa thông tin đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH về việc ủy quyền nhận thay lương hưu và xác minh thông tin đủ điều kiện hưởng chế độ này, theo quy định mới của luật BHXH 2024, có hiệu lực từ 1-7.

Người dân được hỗ trợ làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Ảnh: BHXH TP Hà Nội

Theo cơ quan này, người dân vẫn có quyền ủy quyền cho người khác nhận lương hưu hoặc thực hiện các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu tiếp tục ủy quyền, bắt buộc phải lập giấy ủy quyền mới đúng quy định.

Với giấy ủy quyền ký từ ngày 1-7-2025, thời hạn có giá trị là 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp ký trước thời điểm này, nếu hết hạn trước 30-6-2026 thì có hiệu lực đến hết thời hạn; nếu hết hạn sau mốc trên thì chỉ có giá trị đến ngày 30-6-2026.

Cơ quan BHXH lưu ý nếu không kịp làm lại giấy ủy quyền, việc nhận lương hưu và trợ cấp có thể bị gián đoạn. Người dân cần chủ động kiểm tra giấy tờ và hoàn tất thủ tục trước ngày 1-7-2026.

Tại Hà Nội, nhiều điểm hỗ trợ đã được triển khai tại khu dân cư nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Các tổ hành chính công hướng dẫn trực tiếp, giúp rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế việc đi lại.

Cơ quan BHXH cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức giả danh. Ngành BHXH không gửi đường link lạ, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin.

Với người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại, cơ quan BHXH phối hợp chính quyền địa phương xây dựng phương án hỗ trợ, có thể thực hiện tại nhà khi cần. Người dân có thể đăng ký qua tổ trưởng dân phố hoặc UBND xã, phường nơi cư trú.

Hiện TP Hà Nội có hơn 606.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng, trong đó gần 99,6% nhận qua tài khoản cá nhân. Cơ quan BHXH khuyến khích người dân tiếp tục chuyển sang hình thức này do tiện lợi, an toàn.

Cả nước hiện có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Ngoài lương hưu hằng tháng, người đủ điều kiện hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.