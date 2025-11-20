Hơn 220 golfer tham gia giải đấu chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường ĐH Luật TP HCM vừa đã tổ chức Giải Golf ULAW mở rộng lần 3 năm 2025 nhân dịp chào mừng 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Đây là sự kiện thể thao – văn hóa thường niên ý nghĩa và thiết thực của nhà trường.

Giải Golf ULAW mở rộng lần 3 tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất, quy tụ hơn 200 golfer tham gia.

Phát biểu tại lễ trao giải, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM, Trưởng Ban tổ chức, cho biết sự kiện năm nay mang ý nghĩa mở màn cho chuỗi hoạt động hướng tới 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường ĐH Luật TP HCM.

"Đây cũng dịp đặc biệt để cộng đồng luật gia, những người công tác trong lĩnh vực pháp luật và các doanh nhân gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội" - ông Sơn nhấn mạnh.

Giải đấu năm nay tiếp tục được tổ chức theo thể thức đối kháng, dựa trên cách tính điểm của hệ thống Vhandicap. Với sự góp mặt của gần 220 golfer, các bảng đấu A, B, C dành cho nam cùng bảng nữ đã diễn ra đầy sôi nổi.

Giải Golf mở rộng ULAW lần 3 khẳng định vị thế là một trong những sự kiện thể thao – văn hóa thường niên ý nghĩa và thiết thực của nhà trường.

Kết quả giải đấu, danh hiệu Best Cross thuộc về golfer Nguyễn Hải Đan Thanh với tổng số điểm cross là 83. Trong khi đó, danh hiệu Hole In One (được công nhận khi golfer chỉ thực hiện một cú đánh duy nhất mà bóng bay thẳng từ điểm phát bóng vào hố) thuộc về golfer Đào Ngọc Tôn.

Tại gala trao giải, một cựu sinh viên nhận được phần quà may mắn là một chiếc laptop và đã tặng lại cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên của trường.



