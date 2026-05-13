Chiều 13-5, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết hệ thống đăng ký dự thi TSA đợt 3 năm 2026 được mở từ ngày 5 đến 15-4, hiện đã có hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi thành công, tăng hơn 10% so với đợt 2 năm 2026. Các thí sinh đều đã chọn được điểm dự thi theo nguyện vọng mong muốn.

Hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá tư duy đợt 3 của ĐH Bách khoa Hà Nội

ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ tổ chức 3 kíp thi vào sáng thứ 7, chiều thứ 7 và sáng chủ nhật trong 2 ngày 16 và 17-5 tại 32 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh thành phố khác gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Đây là đợt thi có số điểm thi lớn trước từ trước tới nay. Trong đó cụm điểm thi có số lượng thí sinh thi đông nhất là tại ĐH Bách Khoa Hà Nội với tổng số hơn 3.000 thí sinh dự thi. Điểm thi mới mở trong đợt 3 dành cho các thí sinh thuộc khu vực Tây Bắc (Sơn La, Lai Châu, Điện Biên...) đặt tại trường ĐH Tây Bắc có số lượng thí sinh dự thi ít nhất là 107 thí sinh.

Công tác chuẩn bị cho đợt thi đã được ĐH Bách khoa Hà Nội và các đơn vị phối hợp hoàn tất. Toàn bộ thí sinh đã nhận được thông báo dự thi trên tài khoản MyTSA đã đăng ký trên hệ thống.

ĐH Bách Khoa Hà Nội lưu ý thí sinh cần kiểm tra kỹ về thời gian cần phải có mặt tại địa điểm dự thi, địa chỉ điểm thi. Đặc biệt lưu ý, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các giấy tờ tùy thân, bút viết, bút chì, thước kẻ, compa; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, không có chức năng thu phát sóng. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, tài liệu, thiết bị có chức năng thu, phát tín hiệu, hình ảnh, các thiết bị có chức năng ghi hình, chụp hình hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi, kể cả đồng hồ đeo tay hoặc các thiết bị khác trái với quy định.

Thí sinh nhớ mang theo CCCD để công tác check-in được thuận tiện, nhanh chóng. Sau khi thi khoảng 10 ngày, thí sinh sẽ biết kết quả thi trên tài khoản MyTSA.

Kế hoạch Xét tuyển tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội

Bên cạnh đó, thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội theo phương thức xét tuyển tài năng bắt buộc phải có điểm TSA để hoàn tất thủ tục đăng ký.