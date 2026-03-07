Công đoàn Thanh Hóa có 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày 7-3, thông tin từ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, tổ chức Công đoàn Thanh Hóa vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp giới thiệu 29 cán bộ, đoàn viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa (áo xanh đứng giữa) tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo danh sách tham gia ứng cử, đối với đại biểu Quốc hội, Công đoàn Thanh Hóa có 6 ứng viên; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX có 3 ứng viên, còn lại 20 ứng viên ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ông Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Trong chương trình hành động của mình, ngoài những nội dung trọng tâm, ông Thành cho biết bản thân sẽ tập trung chăm lo phong trào CN-VC-LĐ và hoạt động Công đoàn, đặc biệt chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; động viên NLĐ hăng say lao động sản xuất, nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm; nâng cao thu nhập xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ; phối hợp với chủ doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.