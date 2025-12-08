Hơn 2.631 tỉ đồng thực hiện 147 dự án bảo vệ "lá chắn xanh"

Ngày 8-12, tại tỉnh Cà Mau, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị về bảo vệ và phát triển rừng

Theo Bộ NN-MT, trong giai đoạn 2021 – 2025, các địa phương đã tổ chức bảo vệ 281.000 ha rừng ven biển, đạt 102% so với kế hoạch của đề án. Về phát triển rừng, đã trồng mới 6.442 ha; trồng bổ sung, phục hồi và làm giàu rừng là 5.185 ha; khoanh nuôi, xúc tiến, tái sinh trên 7.900 ha rừng; trồng trên 329 triệu cây phân tán ven biển…

Hàng chục ngàn ha rừng đã được trồng mới và phục hồi

Trong các dự án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển, ngoài hợp phần trồng rừng còn có một số mô hình phát triển sinh kế cho cộng đồng ven biển.

Cụ thể, Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam" đã hỗ trợ xây dựng được 46 mô hình trồng xen cây nông nghiệp, nuôi thủy sản, nuôi ong lấy mật…

Trong giai đoạn 2021 – 2025, các tỉnh vùng ven biển đã triển khai 147 dự án bảo vệ và phát triển rừng với tổng vốn đầu tư hơn 2.631 tỉ đồng.

Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương rất tự hào khi sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn nhất cả nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp, rừng ngập mặn không chỉ là "lá chắn xanh" phòng hộ, chống lại sạt lở và nước biển dâng mà còn là nguồn sinh kế bền vững của người dân.

"Tại Cà Mau, việc bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế là 2 mặt không thể tách rời giống như rừng ngập mặn và tôm rừng sinh thái. Rừng ngập mặn là lá chắn, môi trường sống thiết yếu; còn tôm sinh thái là sản phẩm tạo ra giá trị kinh tế giúp người dân. Khi rừng mang lại nguồn thu nhập cho gia đình thì bà con sẽ bảo vệ lại rừng" – ông Chí nhấn mạnh.

Đại diện Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên tại Việt Nam (WWF – Việt Nam) đã bày tỏ sự ấn tượng trước những thành tựu nổi bật trong việc bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Trong kế hoạch chiến lược 5 năm (2025-2030), WWF xác định ưu tiên khôi phục và bảo tồn rừng ven biển; hỗ trợ và thúc đẩy phát triển thị trường carbon rừng…