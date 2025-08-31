Tối 31-8, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ban hành quyết định bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các xã, phường để thực hiện tặng quà cho người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, mỗi công dân trên địa bàn sẽ được nhận 100.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện tại Tây Ninh là hơn 310 tỉ đồng, do ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Sự quan tâm này không chỉ mang đến niềm vui cho mỗi cá nhân và gia đình, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, lan tỏa khí thế phấn khởi cho người dân Tây Ninh nhân dịp kỷ niệm những ngày lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Theo đó, người dân có thể nhận quà theo một trong 2 hình thức, như: chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VneID; nhận tiền mặt tại điểm chi trả do UBND xã, phường bố trí sao cho phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân.

Giấy tờ khi nhận: Xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp; trường hợp nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ tổ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên

Thời gian thực hiện từ ngày 30-8 đến trước ngày 2-9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này nhưng chậm nhất không quá ngày 15-9.

Hiện, đã có 4 địa phương trong tỉnh chi tiền cho người dân gồm: Tân Long, Bến Lức, Tân Ninh và Bình Minh.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Agribank Chi nhánh Long An (tỉnh Tây Ninh), ngân hàng đang chờ danh sách từ kho bạc và sẽ làm việc xuyên lễ đến ngày 2-9 để kịp thời chỉ tặng quà cho người dân.