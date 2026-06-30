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Lao động

Hơn 3,5 triệu người được tăng lương hưu: Cách tính mức hưởng mới

D.Thu

(NLĐO) - Lương hưu từ 1-7 tăng 8% theo quy định mới. Một số người nghỉ trước năm 1995 còn được cộng thêm 300.000 đồng hoặc nâng mức hưởng lên 3,8 triệu đồng.

Từ ngày 1-7, khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP.

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Chi trả lương hưu cho người hưởng tại một điểm bưu điện. Ảnh: TTXVN

Mức tăng chung là 8%, trong khi người có mức hưởng thấp, nghỉ trước năm 1995 còn được cộng thêm 300.000 đồng/tháng hoặc nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP và Thông tư 14/2026/TT-BNV, việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-7 được thực hiện theo 3 mức.

Mức 1: Tăng 8%

Đây là mức áp dụng cho toàn bộ người thuộc diện điều chỉnh. Mức hưởng mới được tính bằng mức lương hưu, trợ cấp của tháng 6/2026 nhân với 1,08.

Ví dụ, một người đang hưởng lương hưu 6 triệu đồng/tháng sẽ được tăng lên 6,48 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng thêm 480.000 đồng.

Mức 2: Cộng thêm 300.000 đồng/tháng

Áp dụng với người nghỉ hưởng lương hưu hoặc trợ cấp trước ngày 1/1/1995. Sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được cộng thêm 300.000 đồng/tháng.

Chẳng hạn, một người đang hưởng 3,2 triệu đồng/tháng sẽ tăng lên 3,456 triệu đồng sau khi điều chỉnh 8%. Do mức hưởng vẫn không vượt 3,5 triệu đồng nên tiếp tục được cộng thêm 300.000 đồng, nâng tổng mức hưởng lên 3,756 triệu đồng/tháng.

Mức 3: Nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng

Cũng áp dụng với người nghỉ hưởng trước ngày 1/1/1995. Nếu sau khi tăng 8%, mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh lên đúng 3,8 triệu đồng/tháng.

Ví dụ, người đang hưởng 3,45 triệu đồng/tháng sẽ tăng lên 3,726 triệu đồng sau khi điều chỉnh 8%. Do mức này thấp hơn 3,8 triệu đồng nên sẽ được nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1-7-2026 có 3 mức điều chỉnh gồm: tăng 8% đối với toàn bộ đối tượng thuộc diện điều chỉnh; cộng thêm 300.000 đồng/tháng đối với người nghỉ trước năm 1995 có mức hưởng sau điều chỉnh từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống; và nâng mức hưởng lên 3,8 triệu đồng/tháng nếu sau khi tăng 8% vẫn dưới ngưỡng này.

Các chuyên gia an sinh cũng lưu ý chính sách cộng thêm 300.000 đồng hoặc nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng chỉ áp dụng với một số người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, không áp dụng cho toàn bộ người hưởng lương hưu.

Theo quy định, nhóm được tăng mức hưởng gồm người đang hưởng lương hưu; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu; cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu hưởng trợ cấp hằng tháng; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và một số nhóm trợ cấp BHXH hằng tháng khác theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Riêng chính sách hỗ trợ thêm đối với mức hưởng thấp chỉ áp dụng cho các đối tượng nêu trên nếu đã nghỉ hưởng trước ngày 1/1/1995 và sau khi điều chỉnh 8% vẫn có mức hưởng dưới 3,8 triệu đồng/tháng.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 7

Theo BHXH Việt Nam, lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7 sẽ được chi trả theo lịch thống nhất trên toàn quốc.

Nhiều địa phương thực hiện chi trả từ ngày làm việc đầu tiên của tháng, tức ngày 1-7 nhằm bảo đảm người hưởng sớm nhận mức lương hưu, trợ cấp đã được điều chỉnh.

Lịch chi trả lương hưu trợ cấp BHXH tháng 7 vào ngày làm việc đầu tiên của tháng (1-7)

STT

Đơn vị

1

BHXH Khu vực II (BHXH tỉnh Sơn La)

2

BHXH Khu vực III (BHXH tỉnh Điện Biên)

3

BHXH Khu vực V (BHXH tỉnh Lạng Sơn)

4

BHXH khu vực VII (BHXH tỉnh Nghệ An)

5

BHXH khu vực VIII (BHXH tỉnh Quảng Ninh)

6

BHXH khu vực IX (BHXH tỉnh Cao Bằng)

7

BHXH khu vực XI (BHXH tỉnh Bắc Ninh)

8

BHXH khu vực XII (BHXH tỉnh Hưng Yên)

9

BHXH khu vực XIV (BHXH tỉnh Ninh Bình)

10

BHXH khu vực XVIII (BHXH tỉnh Phú Thọ)

11

BHXH khu vực XIX (BHXH tỉnh Tuyên Quang)

12

BHXH khu vực XX (BHXH Thành phố Huế)

13

BHXH khu vực XXIII (BHXH tỉnh Bình Định)

14

BHXH khu vực XXIV (BHXH tỉnh Khánh Hòa)

15

BHXH khu vực XXV (BHXH tỉnh Lâm Đồng)

16

BHXH khu vực XXVI (BHXH tỉnh Đắk Lắk)

17

BHXH khu vực XXVII (BHXH Thành phố HCM)

18

BHXH khu vực XXX (BHXH Thành phố Cần Thơ)

19

BHXH khu vực XXXI (BHXH tỉnh Vĩnh Long)

20

BHXH khu XXXII (BHXH tỉnh Cà Mau)

21

BHXH khu vực XXXIV (BHXH tỉnh Kiên Giang)

Lịch chi trả lương hưu trợ cấp BHXH tháng 7 vào ngày làm việc thứ hai của tháng (2-7)

STT

Đơn vị

1

BHXH Khu vực I (BHXH Thành phố Hà Nội)

2

BHXH khu vực IV (BHXH tỉnh Lai Châu)

3

BHXH Khu vực VI (BHXH tỉnh Thanh Hóa)

4

BHXH khu vực X (BHXH tỉnh Thái Nguyên)

5

BHXH khu vực XIII (BHXH thành phố Hải Phòng)

6

BHXH khu vực XV (BHXH tỉnh Hà Tĩnh)

7

BHXH khu vực XVI (BHXH tỉnh Quảng Trị)

8

BHXH khu vực XVII (BHXH tỉnh Lào Cai)

9

BHXH khu vực XXI (BHXH tỉnh Quảng Ngãi)

10

BHXH khu vực XXII (BHXH Thành phố Đà Nẵng)

11

BHXH khu vực XXVIII (BHXH tỉnh Đồng Nai)

12

BHXH khu vực XXIX (BHXH tỉnh Tây Ninh)

13

BHXH khu vực XXXIII (BHXH tỉnh Đồng Tháp)

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