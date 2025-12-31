TPHCM chốt ngày nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2026

Ngày 31-12, BHXH TPHCM có thông báo về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 1-2026.

Theo đó, do dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 1-1-2026 đến hết Chủ nhật ngày 4-1-2026, nên BHXH TPHCM sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho người hưởng theo thời gian cụ thể.

Người nhận lương hưu bằng tiền mặt sẽ được BHXH TPHCM chi trả vào ngày 10-1-2026 tại các điểm chi trả

Theo đó, đối với hình thức tiền mặt, Bưu điện TPHCM, Bưu điện Trung tâm Bình Dương, Bưu điện Trung tâm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chi trả vào sáng ngày 10-1-2026 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 12-1 đến hết ngày 25-1-2026 chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/huyện.

Đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, BHXH TPHCM tổ chức chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 5-1-2026 (ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch).

BHXH TPHCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân nhằm giảm thời gian đi lại, bảo đảm chi trả nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời, góp phần triển khai hiệu quả việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện chủ trương chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 149/QĐ-TTg và Quyết định số 1813/QĐ-TTg.