HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

TPHCM chốt ngày nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2026

MAI CHI

(NLĐO)- BHXH TPHCM đề nghị người hưởng đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để bảo đảm chi trả nhanh chóng, thuận tiện

Ngày 31-12, BHXH TPHCM có thông báo về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 1-2026.

Theo đó, do dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 1-1-2026 đến hết Chủ nhật ngày 4-1-2026, nên BHXH TPHCM sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho người hưởng theo thời gian cụ thể.

Người dân ở TPHCM nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2026 vào ngày nào? - Ảnh 1.

Người nhận lương hưu bằng tiền mặt sẽ được BHXH TPHCM chi trả vào ngày 10-1-2026 tại các điểm chi trả

Theo đó, đối với hình thức tiền mặt, Bưu điện TPHCM, Bưu điện Trung tâm Bình Dương, Bưu điện Trung tâm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chi trả vào sáng ngày 10-1-2026 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 12-1 đến hết ngày 25-1-2026 chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/huyện.

Đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, BHXH TPHCM tổ chức chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 5-1-2026 (ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch).

BHXH TPHCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân nhằm giảm thời gian đi lại, bảo đảm chi trả nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời, góp phần triển khai hiệu quả việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện chủ trương chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 149/QĐ-TTg và Quyết định số 1813/QĐ-TTg.

Tin liên quan

Chi trả lương hưu, trợ cấp lùi lịch do nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chi trả lương hưu, trợ cấp lùi lịch do nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

(NLĐO) - Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2026 sẽ lùi so với thường lệ do nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, một số địa phương chi trả gộp 3 tháng.

Lịch chi trả lương hưu tháng 1-2026 tại 34 tỉnh, thành

(NLĐO) - Cơ quan chức năng công bố lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tại 34 tỉnh, thành, trong đó có điều chỉnh tại một số địa phương.

Lương hưu, trợ cấp gộp 3 tháng đang đến với người dân 4 tỉnh

(NLĐO) - Hàng trăm ngàn người tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng đang được chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 12 này.

chế độ hưu trí trợ cấp BHXH lương hưu tết dương lịch bhxh tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo