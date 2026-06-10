Hơn 35.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Trong chiều cùng ngày, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh và một số địa điểm phục vụ kỳ thi.



Ông Trần Anh Tuấn cho biết thành phố đã sớm xây dựng các phương án tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từ công tác in sao, bảo quản đề thi, bố trí phòng thi đến các điều kiện hậu cần, an ninh và hỗ trợ thí sinh.

Thí sinh xem danh sách dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo thành phố đánh giá công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các lực lượng làm nhiệm vụ đã sẵn sàng cho kỳ thi. Ông yêu cầu cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Đặc biệt, công tác bảo mật đề thi được triển khai chặt chẽ. Các khu vực lưu trữ đề thi đều được niêm phong, lắp đặt hệ thống camera giám sát và bố trí lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thí sinh nghe cán bộ phổ biến quy chế thi

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh kiểm tra thông tin trên giấy báo dự thi

Bên cạnh công tác tổ chức, thành phố cũng chú trọng hỗ trợ, động viên thí sinh. Lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất về đi lại, sinh hoạt để các em yên tâm dự thi, phát huy tốt năng lực trong những ngày thi sắp tới.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, thí sinh Trần Vũ Hoài Chương cho biết đã được các thầy cô hướng dẫn kỹ về quy chế thi cũng như hỗ trợ ôn tập thông qua các đợt thi thử và hệ thống đề luyện tập.

"Nhờ sự đồng hành của thầy cô, em cảm thấy khá tự tin và giữ được tâm lý ổn định trước kỳ thi. Em sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất trong những ngày thi tới" - Chương chia sẻ.

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 35.726 thí sinh đăng ký dự thi

Thành phố bố trí 99 điểm thi chính thức và 4 điểm thi dự phòng; huy động hơn 6.000 người phục vụ kỳ thi. Trong đó, lãnh đạo điểm thi 300 người, thư ký 289 người, giám thị 3.436 người, giám sát 649 người, bộ phận phục vụ, y tế, công an 1.519 người



