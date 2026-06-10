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Sức khỏe

Bảo đảm y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế triển khai nhiều biện pháp bảo đảm sức khỏe thí sinh, cán bộ coi thi và người nhà trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh và ứng phó tình huống khẩn cấp.

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 1.

Bộ Y tế lên phương án y tế cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh minh hoạ

Theo Bộ Y tế, mục tiêu là bảo đảm sức khỏe cho thí sinh, người nhà, cán bộ coi thi và các lực lượng tham gia kỳ thi, đồng thời duy trì môi trường thi an toàn trên cả nước.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, ngành y tế địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh; duy trì các đội đáp ứng nhanh sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Công tác vệ sinh môi trường cũng được đẩy mạnh thông qua giám sát chất lượng nguồn nước, vệ sinh ngoại cảnh và các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực tổ chức thi.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở ăn uống gần điểm thi, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp xác định nguyên nhân, truy tìm nguồn gốc và tổ chức xử lý nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả.

Các cơ sở y tế phải bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh cho thí sinh và những người tham gia kỳ thi. Việc tiếp nhận, điều trị các trường hợp thí sinh bị ốm hoặc tai nạn phải được thực hiện kịp thời; công tác xác nhận bệnh tật, thương tích phải nhanh chóng, chính xác để bảo đảm quyền lợi của thí sinh theo quy chế thi.

Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được yêu cầu chuẩn bị từ 5-10 giường bệnh cùng cơ số thuốc và thiết bị thiết yếu, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu người bệnh khi cần thiết.

Bộ Y tế cũng xây dựng phương án ứng phó với các tình huống thảm họa, cháy nổ, tai nạn nghiêm trọng hoặc nguy cơ khủng bố hóa học, sinh học; sẵn sàng huy động các cơ sở khám chữa bệnh tham gia cấp cứu khi xảy ra sự cố.

Tại địa phương, các sở y tế phải thành lập đội cơ động chống dịch, chuẩn bị lực lượng xử lý tình huống phát sinh và phối hợp với ngành giáo dục kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi.

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