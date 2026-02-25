HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tiết lộ sốc về tiền đạo Kylian Mbappe

Đăng Minh

(NLĐO) - Tiền đạo Kylian Mbappe vẫn đang trong tình trạng chấn thương khiến “chỉ chơi bóng trên 1 chân” suốt 6 tuần qua.

Thông tin trên do báo L'EquipeESPN tiết lộ, thêm rằng Mbappe khả năng cao không thể ra sân khi Real Madrid tiếp Benfica ở lượt về play-off Champions League, diễn ra lúc 3 giờ ngày 26-2 (giờ Hà Nội).

Nguồn tin khẳng định tiền đạo chủ lực của đội chủ sân Bernabeu đã gặp vấn đề ở đầu gối trái từ tháng 12 năm ngoái nhưng vẫn liên tục ra sân thi đấu.

"Thực chất đã Kylian Mbappe đã chơi bóng trên 1 chân trong suốt 6 tuần qua, do đó anh gặp khó trong mỗi pha tăng tốc và đổi hướng" – báo L'Equipe nhấn mạnh.

Tiết lộ sốc về tiền đạo Kylian Mbappe - Ảnh 1.

Tiền đạo Kylian Mbappe không thể hoàn thành buổi tập mới nhất của Real Madrid, trước thềm đấu Benfica ở lượt về play-off Champions League. Ảnh: Goal

Dù không đạt thể trạng tốt nhất, thậm chí chỉ đá "1 kèo" nhưng chân sút sinh năm 1998 vẫn là nhân tố không thể thay thế trên hàng công Los Blancos. Mbappe đã ghi tới 38 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, trong đó có 13 pha lập công tại Champions League.

Đánh giá về Mbappe, HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid nhấn mạnh: "Cậu ấy luôn thể hiện sự cam kết với đội bóng. Cậu ấy là mẫu cầu thủ có thể định đoạt trận đấu bất cứ lúc nào. Chúng tôi rất cần cậu ấy".

Tuu nhiên, CLB Real Madrid và chính bản thân Mbappe đều nghi ngờ khả năng ra sân của anh trong trận đấu mang tính quyết định với Benfica. 

Chưa hết, khả năng cựu tiền đạo PSG còn vắng mặt ở các trận gặp Getafe và Celta Vigo khi Real Madrid đang cạnh tranh quyết liệt với Barcelona tại đấu trường quốc nội La Liga.

Những lo ngại càng có cơ sở khi tiền đạo người Pháp không thể hoàn thành buổi tập gần nhất vì cơn đau tái phát. Vấn đề đầu gối đã quá sức chịu đựng dù tiền đạo này vẫn cố gắng thi đấu để hỗ trợ đội bóng ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Trở lại cuộc so tài với Benfica, ở lượt đi trên đất Bồ Đào Nha, Real Madrid đã giành chiến thắng 1-0, tạo lợi thế trước màn tái đấu tại Bernabeu.

Tuy nhiên, áp lực vẫn đè nặng lên đội bóng, đặc biệt trong bối cảnh tương lai của HLV Arbeloa được cho là có thể phụ thuộc vào kết quả trận đấu này. Mệnh lệnh từ giới chủ buộc Real Madrid phải thắng Benfica để vào vòng 16 đội Champions League.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, cuộc so tài đôi bên còn gây chú ý bởi cáo buộc phân biệt chủng tộc nhằm vào Vinicius Junior ở trận play-off lượt đi. Tiền vệ Gianluca Prestianni bị cho là đã sử dụng từ ngữ xúc phạm nhắm vào tiền đạo người Brazil của Real Madrid.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã tạm thời treo giò 1 trận đối với ngôi sao của Benfica để phục vụ điều tra.

Mbappe cũng lên tiếng bảo vệ đồng đội sau trận đấu, khẳng định không ai xứng đáng phải chịu sự phân biệt đối xử, qua đó cho thấy vai trò thủ lĩnh của anh cả trong lẫn ngoài sân cỏ.


