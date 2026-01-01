HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Mbappe khiến Real Madrid “toát mồ hôi”

Đăng Minh

(NLĐO) - Kylian Mbappe tái phát chấn thương nhiều khả năng không thể ra sân ở Siêu cúp Tây Ban Nha và ảnh hưởng lớn tới cục diện mùa giải của Real Madrid.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vừa phải đối mặt với cú sốc lớn về nhân sự khi chân sút chủ lực Mbappe bị bong gân đầu gối trái.

Thông tin về chấn thương của tiền đạo người Pháp đã được Real Madrid xác nhận trong thông cáo phát đi vào ngày cuối năm 2025.

Mbappe khiến Real Madrid “toát mồ hôi” - Ảnh 1.

Kylian Mbappe dự khán trận Bờ Biển Ngà gặp Cameroon tại bảng F giải Cúp bóng đá châu Phi hôm 28-12-2025. Ảnh: AP

Báo Pháp L’Equipe cho hay với chấn thương này Mbappe sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần, đồng nghĩa anh chắc chắn bỏ lỡ trận gặp Real Betis tại vòng 18 La Liga vào ngày 4/1.

Khả năng Mbappe vắng mặt tại Siêu cúp Tây Ban Nha tổ chức ở Ả Rập Saudi cũng là rất lớn. Theo lịch thi đấu, nếu vượt qua Atletico Madrid ở bán kết ngày 8/1, Real Madrid sẽ chạm trán Barcelona hoặc Bilbao trong trận chung kết ngày 11/1.

Việc thiếu vắng chân sút chủ lực Kylian Mbappe có thể ảnh hưởng đáng kể tới tham vọng giành danh hiệu của Los Blancos. 

Thực tế, Mbappe đã có cảm giác đau nhẹ ở đầu gối trong những trận đấu gần đây. Ban đầu, vấn đề không làm đội ngũ y tế Real Madrid lo ngại. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra chi tiết hôm 31-12 đã khiến câu lạc bộ đi đến quyết định cho Mbappe nghỉ ngơi để tránh rủi ro nặng hơn.

Mối lo thực sự xuất hiện khi tiền đạo sinh năm 1998 gặp khó khăn trong các pha bứt tốc, vốn là điểm mạnh lớn nhất của anh. Việc thi đấu với mật độ dày đặc từ đầu mùa được cho là nguyên nhân khiến đầu gối của tiền đạo người Pháp rơi vào tình trạng quá tải.

Trước khi dính chấn thương, Mbappe đang đạt phong độ ấn tượng với 18 bàn sau 18 trận tại La Liga và 9 bàn sau 5 trận ở vòng bảng Champions League.

Nhà vô địch World Cup 2018 cũng vừa trải qua chuỗi 3 trận đá trọn vẹn 90 phút chỉ trong 1 tuần, lần lượt gặp Alaves, Sevilla tại La Liga và Talavera de la Reina ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Thống kê cho thấy Mbappe đã ghi được tới 59 bàn thắng cho Real Madrid trong năm 2025, san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một năm của câu lạc bộ, kỷ lục trước đó do Cristiano Ronaldo nắm giữ.

Vì thế, việc chân sút chủ lực Mbappe phải nghỉ tới 3 tuần là tổn thất cực lớn với Real Madrid, đặc biệt trong bối cảnh tương lai của HLV Xabi Alonso đang bị đặt dấu hỏi.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha) 3 chiến thắng liên tiếp trước Sevilla, Alaves và Talavera chỉ giúp ông tạm thời "hạ nhiệt" sức ép, chứ chưa đủ để ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu hoàn toàn yên tâm.

Đánh giá từ nội bộ cho thấy vấn đề của Real Madrid không nằm ở kết quả từng trận mà ở bức tranh tổng thể thiếu bản sắc, lối chơi chưa mang lại niềm tin và dự án chuyên môn dưới thời HLV Alonso bị cho là đang đi chệch hướng.

Trong bối cảnh đó, trận gặp Real Betis sắp tới được xem là bài kiểm tra tiếp theo với HLV Xabi Alonso. Thậm chí, có nhận định rằng nếu không mang về danh hiệu Siêu cúp thì tương lai của chiến lược gia người Tây Ban Nha tại Real Madrid xem như đã hết.


Tây Ban Nha Mbappe Siêu cúp Real Madrid HLV Xabi Alonso Mbappe chấn thương
