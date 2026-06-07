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Giáo dục

Hơn 4.000 vận động viên tham gia giải chạy ý nghĩa

Huế Xuân

(NLĐO) - Toàn bộ doanh thu sau giải chạy dùng để trao học bổng cho người học, phát triển cơ sở vật chất, hỗ trợ các hoạt động học thuật,...

Sáng 7-6, tại Khu đô thị Sala (phường An Khánh, TPHCM), hơn 4.000 vận động viên tham gia UEH Run Half Marathon 2026 - Embracing Our Future. Đây là giải chạy đầu tiên do ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập (1976 - 2026).
Hơn 4.000 vận động viên tham gia giải chạy ý nghĩa - Ảnh 1.

Các vận động viên là viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, cựu sinh viên UEH... tham gia ở 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Bên cạnh đó, đường chạy cũng có sự tham gia của lãnh đạo TPHCM và các địa phương cùng các vận động viên truyền cảm hứng.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM, cho biết: "Giải chạy không chỉ là một sự kiện thể thao mà đã thực sự trở thành ngày hội kết nối cộng đồng, nơi các thế hệ sinh viên, đối tác, doanh nghiệp và những người yêu thể thao cùng gặp gỡ, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tích cực".

Đặc biệt, toàn bộ doanh thu sau chi phí cùng nguồn đóng góp từ doanh nghiệp và vận động viên sẽ được chuyển vào chương trình "Giving To UEH", dùng để trao học bổng cho người học, phát triển cơ sở vật chất, hỗ trợ các hoạt động học thuật và thúc đẩy các dự án phát triển bền vững tại UEH.

Hơn 4.000 vận động viên tham gia giải chạy ý nghĩa - Ảnh 2.
Hơn 4.000 vận động viên tham gia giải chạy ý nghĩa - Ảnh 3.
Hơn 4.000 vận động viên tham gia giải chạy ý nghĩa - Ảnh 4.

Cả gia đình cùng tham gia giải chạy của ĐH Kinh tế TPHCM

Hơn 4.000 vận động viên tham gia giải chạy ý nghĩa - Ảnh 5.

Các vận động viên là viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, cựu sinh viên UEH... tham gia ở 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km.

Từ giải chạy, lãnh đạo UEH kỳ vọng sẽ hình thành một cộng đồng ngày càng gắn kết hơn, năng động hơn và cùng nhau lan tỏa những điều tích cực đến xã hội. "Đây cũng chính là tinh thần mà UEH đã theo đuổi trong suốt 50 năm qua và sẽ tiếp tục vun đắp trên hành trình phát triển phía trước" - PGS-TS Bùi Quang Hùng bày tỏ.

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