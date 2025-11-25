Hơn 4.700 trẻ em Việt Nam được giải quyết làm con nuôi ở nước ngoài

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp tại hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi ngày 25-11, kể từ khi luật có hiệu lực thi hành (ngày 1-1-2011) đến ngày 30-6-2025, trên toàn quốc đã giải quyết được 44.642 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho làm con nuôi.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì hội nghị

Trong đó, 39.889 trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi trong nước (chiếm 89,4%), 4.753 trường hợp trẻ em được giải quyết làm con nuôi nước ngoài (chiếm 10,6%).

Trong tổng số 4.753 trẻ em được giải quyết làm con nuôi nước ngoài, có 3.364 trẻ đang sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội, chiếm 70,8%, và 1.389 trẻ sống tại gia đình, chiếm 29,2% (hầu hết là các trường hợp được cha dượng, mẹ kế hoặc cô, cậu, dì, chú bác ruột nhận làm con nuôi).

Trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 300 trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi, trong những năm gần đây, chỉ có khoảng 200 trường hợp/năm). Nhiều trẻ em được nhận làm con nuôi bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo (50%).

Theo Bộ Tư pháp, số trẻ em được giải quyết làm con nuôi trong nước cao gấp 8 lần so với số lượng trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài. Điều này cho thấy, nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước trước khi giải quyết cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài đã được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tuân thủ nghiêm túc.

Bộ Tư pháp nhấn mạnh đây là một trong những nguyên tắc cơ bản xuyên suốt quá trình thực thi Luật Nuôi con nuôi, thể hiện rõ tính nhân văn và phù hợp với lợi ích tốt nhất của trẻ em theo quy định pháp luật Việt Nam và Công ước La Hay 1993 về Bảo vệ trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế mà Việt Nam đã trở thành thành viên từ ngày 1-2-2012.

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi, hoạt động hợp tác quốc tế luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài là biện pháp cuối cùng, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Trong 15 năm qua, Việt Nam đã thiết lập cơ chế hợp tác tích cực, có trách nhiệm, tin tưởng và thiện chí trên phương diện song phương và đa phương với các đối tác.

Bộ Tư pháp cho biết Việt Nam tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với 14 nước vừa là thành viên Công ước La Hay 1993 vừa là nước có quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam thông qua các Hiệp định song phương như: Cộng hòa Pháp, Thụy Sỹ, Đan Mạch, Ý và Tây Ban Nha…

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã có trao đổi với một số các nước khác như Vương quốc Anh, Hà Lan, Úc, Nhật Bản... về một số trường hợp nuôi con nuôi quốc tế cụ thể cần giải quyết.

Từ thời điểm Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành đến nay, trên cơ sở hợp tác với các Nước nhận, Bộ Tư pháp đã cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi cho 38 tổ chức con nuôi nước ngoài của 14 nước. Những tổ chức này có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giải quyết việc nuôi con nuôi tại Việt Nam cho người nhận con nuôi thường trú ở nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh Luật Nuôi con nuôi đã phát huy vai trò nền tảng trong bảo đảm quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần ổn định an sinh xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Ông Ngọc cho biết Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi hành luật để có phương hướng, biện pháp giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Nuôi con nuôi trong năm 2026 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.