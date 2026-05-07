Hơn 4.700 VĐV tham dự tuần lễ thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á

Đây được xem là tuần lễ thể thao đa môn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Việt Nam. Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải VNG IRONMAN Việt Nam cự ly toàn phần 140.6 dặm, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thể thao sức bền trong nước. Song song đó, VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng cũng bước sang mùa giải thứ 10.



IRONMAN 2026 là sự kiện thể thao đáng trông đợi tại Đà Nẵng

Sự kiện diễn ra dưới sự phối hợp của UBND TP Đà Nẵng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng nhà tài trợ chiến lược VNG. Theo Ban tổ chức, số lượng vận động viên quốc tế tham dự năm nay tăng mạnh so với mùa giải đầu tiên, góp phần khẳng định sức hút ngày càng lớn của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thể thao châu Á.

Ngày thi đấu chính thức sẽ diễn ra vào 10-5 tại khu vực Công viên Biển Đông. Các cung đường thi đấu được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đưa vận động viên đi qua nhiều tuyến ven biển nổi tiếng của Đà Nẵng.

Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho cuộc thi IRONMAN toàn phần

Không chỉ dừng ở yếu tố thể thao, tuần lễ sự kiện còn kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho vận động viên và du khách. Năm nay, ban tổ chức giới thiệu nền tảng trợ lý số SEV Concierge nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin giải đấu, đồng thời gợi ý các địa điểm tham quan và dịch vụ địa phương.

Theo Sunrise Events Vietnam, sau 9 mùa giải, chuỗi sự kiện VNG IRONMAN đã đóng góp khoảng 65 triệu USD cho nền kinh tế địa phương. Riêng năm 2025, giá trị kinh tế mang lại ước đạt hơn 9 triệu USD, cho thấy tiềm năng lớn của mô hình du lịch kết hợp thể thao tại Đà Nẵng.

Lễ khai mạc IRONMAN Việt Nam 2026 và IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 ngày 7-5

Mùa giải năm nay tiếp tục có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi bật trong làng 3 môn phối hợp thế giới như Mark Allen - 6 lần vô địch thế giới IRONMAN và Yee Sze Mun - thành viên Đại sảnh danh vọng IRONMAN. Hai huyền thoại này sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng cộng đồng vận động viên.

Ở nội dung thi đấu, phong trào 3 môn phối hợp Việt Nam tiếp tục thu hút nhiều gương mặt đáng chú ý.

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên tham gia nội dung tiếp sức IRONMAN 70.3, trong khi Lâm Quang Nhật tranh tài ở nội dung cá nhân.

Ngoài ra còn có các vận động viên quen thuộc như Đặng Quốc Tuấn, Lê Nhật Tài, Hoàng Minh Quân, Nguyễn Thị Trà My…

Các VĐV tham dự bơi trên biển 3,8km bên cạnh đạp xe 180 km và chạy bộ 42,2 km

Bên cạnh cuộc đua chính, tuần lễ còn tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng như giải chạy từ thiện Newborns Vietnam Run Out, giải SUNRISE SPRINT Việt Nam và IRONKIDS Việt Nam dành cho trẻ em. Chuỗi sự kiện được kỳ vọng mở rộng phong trào thể thao sức bền đến nhiều lứa tuổi và tạo thêm sức hút cho du lịch Đà Nẵng.

Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, Làng IRONMAN sẽ trở thành trung tâm trải nghiệm với các hoạt động giao lưu, trưng bày sản phẩm và khu tương tác dành cho vận động viên lẫn khán giả. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện tiếp tục góp phần nâng tầm hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến thể thao và du lịch hàng đầu khu vực.