Hơn 4.700 VĐV tham dự tuần lễ thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hơn 4.700 VĐV tham dự tuần lễ thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á

Đông Linh - Ảnh: SEV

(NLĐO) - Tuần lễ thể thao đa môn IRONMAN Việt Nam 2026 và IRONMAN 70.3 đã chính thức khởi động tại Đà Nẵng, quy tụ hơn 4.700 VĐV đến từ hơn 90 quốc gia.

Đây được xem là tuần lễ thể thao đa môn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Việt Nam. Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải VNG IRONMAN Việt Nam cự ly toàn phần 140.6 dặm, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thể thao sức bền trong nước. Song song đó, VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng cũng bước sang mùa giải thứ 10.

Hơn 4.700 VĐV tham dự tuần lễ thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 1.

IRONMAN 2026 là sự kiện thể thao đáng trông đợi tại Đà Nẵng

Sự kiện diễn ra dưới sự phối hợp của UBND TP Đà Nẵng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng nhà tài trợ chiến lược VNG. Theo Ban tổ chức, số lượng vận động viên quốc tế tham dự năm nay tăng mạnh so với mùa giải đầu tiên, góp phần khẳng định sức hút ngày càng lớn của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thể thao châu Á.

Ngày thi đấu chính thức sẽ diễn ra vào 10-5 tại khu vực Công viên Biển Đông. Các cung đường thi đấu được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đưa vận động viên đi qua nhiều tuyến ven biển nổi tiếng của Đà Nẵng.

Hơn 4.700 VĐV tham dự tuần lễ thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 2.

Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho cuộc thi IRONMAN toàn phần

Không chỉ dừng ở yếu tố thể thao, tuần lễ sự kiện còn kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho vận động viên và du khách. Năm nay, ban tổ chức giới thiệu nền tảng trợ lý số SEV Concierge nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin giải đấu, đồng thời gợi ý các địa điểm tham quan và dịch vụ địa phương.

Theo Sunrise Events Vietnam, sau 9 mùa giải, chuỗi sự kiện VNG IRONMAN đã đóng góp khoảng 65 triệu USD cho nền kinh tế địa phương. Riêng năm 2025, giá trị kinh tế mang lại ước đạt hơn 9 triệu USD, cho thấy tiềm năng lớn của mô hình du lịch kết hợp thể thao tại Đà Nẵng.

Hơn 4.700 VĐV tham dự tuần lễ thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 3.

Lễ khai mạc IRONMAN Việt Nam 2026 và IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 ngày 7-5

Mùa giải năm nay tiếp tục có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi bật trong làng 3 môn phối hợp thế giới như Mark Allen - 6 lần vô địch thế giới IRONMAN và Yee Sze Mun - thành viên Đại sảnh danh vọng IRONMAN. Hai huyền thoại này sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng cộng đồng vận động viên.

TIN LIÊN QUAN

Ở nội dung thi đấu, phong trào 3 môn phối hợp Việt Nam tiếp tục thu hút nhiều gương mặt đáng chú ý.

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên tham gia nội dung tiếp sức IRONMAN 70.3, trong khi Lâm Quang Nhật tranh tài ở nội dung cá nhân.

Ngoài ra còn có các vận động viên quen thuộc như Đặng Quốc Tuấn, Lê Nhật Tài, Hoàng Minh Quân, Nguyễn Thị Trà My…

Hơn 4.700 VĐV tham dự tuần lễ thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 4.

Các VĐV tham dự bơi trên biển 3,8km bên cạnh đạp xe 180 km và chạy bộ 42,2 km

Bên cạnh cuộc đua chính, tuần lễ còn tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng như giải chạy từ thiện Newborns Vietnam Run Out, giải SUNRISE SPRINT Việt Nam và IRONKIDS Việt Nam dành cho trẻ em. Chuỗi sự kiện được kỳ vọng mở rộng phong trào thể thao sức bền đến nhiều lứa tuổi và tạo thêm sức hút cho du lịch Đà Nẵng.

Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, Làng IRONMAN sẽ trở thành trung tâm trải nghiệm với các hoạt động giao lưu, trưng bày sản phẩm và khu tương tác dành cho vận động viên lẫn khán giả. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện tiếp tục góp phần nâng tầm hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến thể thao và du lịch hàng đầu khu vực.

Giải ba môn phối hợp IRONMAN toàn phần với tổng hành trình thi đấu 140,6 dặm, bao gồm: 2,4 dặm bơi (3,8 km), 112 dặm đạp xe (180 km) và 26,2 dặm chạy (42,2 km), được xem là một trong những sự kiện thể thao diễn ra trong một ngày có yêu cầu thể lực khắc nghiệt nhất hành tinh.

Tin liên quan

Giải thi đấu ba môn phối hợp IRONMAN toàn phần lần đầu đến Đà Nẵng

Giải thi đấu ba môn phối hợp IRONMAN toàn phần lần đầu đến Đà Nẵng

(NLĐO) – Cuộc thi ba môn phối hợp IRONMAN toàn phần sẽ diễn ra vào ngày 10-5 tại Đà Nẵng, đồng thời với sự kiện IRONMAN 70.3 Đà Nẵng lần thứ 10.

Đà Nẵng đăng cai giải thể thao 3 môn phối hợp IRONMAN

(NLĐO) - Sự kiện 3 môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5-2026 sẽ ghi nhận cột mốc phát triển mới của loại hình thể thao sức bền.

Tạm cấm, hạn chế lưu thông nhiều tuyến ven biển Đà Nẵng phục vụ IRONMAN 2026

(NLĐO) – Việc cấm và hạn chế lưu thông được thực hiện theo từng khung giờ cụ thể trong ngày 10-5, để phục vụ sự kiện IRONMAN 2026

ironman Nguyễn Thị Ánh Viên Lâm Quang Nhật Sunrise Events Vietnam IRONMAN 70.3 Đà Nẵng VNG IRONMAN Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo