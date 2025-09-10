Chiều 10-9, đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết chưa đầy 24 giờ sau khi công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì đưa tin sai sự thật về tập đoàn, đã có hơn 50 kênh/trang mạng xã hội chủ động gỡ bỏ các clip và bài viết xuyên tạc, vu khống.

Các kênh này hoạt động trên nhiều nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube, trong đó có một số tài khoản nằm trong danh sách bị khởi kiện. Nhiều chủ tài khoản không chỉ xóa nội dung mà còn đăng tải video xin lỗi, đính chính công khai hoặc gửi thư xin lỗi trực tiếp đến Vingroup và cơ quan chức năng. Điển hình là kênh BLV Đoàn Chình BDS đã công khai thừa nhận sai sót, xin lỗi và gỡ toàn bộ video liên quan.

Cụ thể, ngày 10-9, YouTuber BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải một video dài gần 20 phút để chính thức đính chính và xin lỗi Tập đoàn Vingroup, khán giả và cộng đồng vì những thông tin sai lệch trước đây.

YouTuber BLV Đoàn Chình BDS đăng video xin lỗi. Ảnh chụp màn hình

Trong video, BLV Đoàn Chình BDS thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 15 video liên quan đến Vingroup, trong đó có những nội dung không chính xác về tình hình tài chính và chính sách pháp lý. Theo Youtuber này, sai sót xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về kinh tế – tài chính, quá tin tưởng vào các nguồn nước ngoài như Asia Times, Reuters hay các bài viết, video lan truyền trên mạng, mà không kiểm chứng kỹ từ báo chí chính thống trong nước.

Người này thừa nhận có hai nội dung sai nghiêm trọng trong các video đăng tải. Thứ nhất là thông tin "Vingroup nợ 800.000 tỉ đồng, sắp phá sản", trong khi báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 30-6-2025 cho thấy tổng nợ vay chỉ khoảng 283.000 tỉ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 1,8 lần, vẫn trong ngưỡng an toàn. Thứ hai là một số bình luận liên quan đến chính sách pháp lý, khiến dư luận hiểu nhầm Nhà nước ưu ái cho Vingroup, trong khi thực tế các nghị định áp dụng chung cho toàn bộ khối kinh tế tư nhân.

Những video xuyên tạc tập đoàn Vingroup. Ảnh chụp màn hình

YouTuber này khẳng định không có động cơ bôi nhọ hay trục lợi từ việc phát tán tin giả, mà tất cả xuất phát từ sự chủ quan, thiếu kiến thức và cẩu thả trong sản xuất nội dung. "Tôi nhận thấy việc gắn mác "quan điểm cá nhân" không thể xóa đi trách nhiệm của mình. Đây là bài học đắt giá, nhắc tôi và những người làm nội dung phải luôn thận trọng với mỗi thông tin phát ra" – BLV Đoàn Chình BDS bày tỏ.

Để khắc phục, Youtuber này đã gỡ toàn bộ video liên quan đến Vingroup có dấu hiệu sai lệch, công khai video xin lỗi này và cam kết từ nay chỉ sử dụng nguồn tin chính thống, đồng thời dừng hoàn toàn hành vi vi phạm.

Đồng thời, chủ kênh này gửi lời xin lỗi tới Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo, nhân viên bị ảnh hưởng, cũng như tới toàn thể khán giả và cộng đồng vì đã góp phần khiến tin giả lan rộng.

Kết thúc video, Đoàn Chình cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bị xử lý, đồng thời bày tỏ mong muốn được khán giả và Vingroup ghi nhận thiện chí sửa sai.

Ngoài kênh Youtube nói trên, Vingroup cho biết một số trang khác cũng đã xóa hoặc ẩn video sai sự thật, như: Câu Chuyện Hàng Giả (32.500 người theo dõi trên YouTube), Linh làm Báo News (33.100 theo dõi), LOA PHƯỜNG PODCAST Official (72.900 theo dõi), Tin Mới (4.900 theo dõi), 8win.tin.tuc.tong.hop (199.000 lượt thích trên TikTok)…

Theo Vingroup, việc nhiều trang chủ động rà soát, dọn dẹp nội dung xấu độc là tín hiệu tích cực, cho thấy các cá nhân đã nhận thức được sai phạm và có thiện chí khắc phục.

Về tiến trình vụ kiện, đại diện tập đoàn này cho biết ngoài một số ít chủ tài khoản như Phuong Ngo, Hoang Dung… cần thu thập thêm thông tin, còn phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước – nơi các chủ tài khoản đang cư trú. Ngoài ra, hồ sơ khởi kiện Phil Dong đã được nộp lên tòa án cấp cao Toronto tại Canada và đã được tiếp nhận.