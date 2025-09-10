HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup

Tr.Nguyễn

(NLĐO) - Theo Vingroup, việc nhiều trang chủ động rà soát, dọn dẹp nội dung xấu độc là tín hiệu tích cực, cho thấy các cá nhân đã nhận thức được sai phạm

Chiều 10-9, đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết chưa đầy 24 giờ sau khi công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì đưa tin sai sự thật về tập đoàn, đã có hơn 50 kênh/trang mạng xã hội chủ động gỡ bỏ các clip và bài viết xuyên tạc, vu khống.

Các kênh này hoạt động trên nhiều nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube, trong đó có một số tài khoản nằm trong danh sách bị khởi kiện. Nhiều chủ tài khoản không chỉ xóa nội dung mà còn đăng tải video xin lỗi, đính chính công khai hoặc gửi thư xin lỗi trực tiếp đến Vingroup và cơ quan chức năng. Điển hình là kênh BLV Đoàn Chình BDS đã công khai thừa nhận sai sót, xin lỗi và gỡ toàn bộ video liên quan.

Cụ thể, ngày 10-9, YouTuber BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải một video dài gần 20 phút để chính thức đính chính và xin lỗi Tập đoàn Vingroup, khán giả và cộng đồng vì những thông tin sai lệch trước đây.

Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung sai sự thật về Vingroup - Ảnh 1.

YouTuber BLV Đoàn Chình BDS đăng video xin lỗi. Ảnh chụp màn hình

Trong video, BLV Đoàn Chình BDS thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 15 video liên quan đến Vingroup, trong đó có những nội dung không chính xác về tình hình tài chính và chính sách pháp lý. Theo Youtuber này, sai sót xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về kinh tế – tài chính, quá tin tưởng vào các nguồn nước ngoài như Asia Times, Reuters hay các bài viết, video lan truyền trên mạng, mà không kiểm chứng kỹ từ báo chí chính thống trong nước.

Người này thừa nhận có hai nội dung sai nghiêm trọng trong các video đăng tải. Thứ nhất là thông tin "Vingroup nợ 800.000 tỉ đồng, sắp phá sản", trong khi báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 30-6-2025 cho thấy tổng nợ vay chỉ khoảng 283.000 tỉ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 1,8 lần, vẫn trong ngưỡng an toàn. Thứ hai là một số bình luận liên quan đến chính sách pháp lý, khiến dư luận hiểu nhầm Nhà nước ưu ái cho Vingroup, trong khi thực tế các nghị định áp dụng chung cho toàn bộ khối kinh tế tư nhân.

Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung sai sự thật về Vingroup - Ảnh 2.

Những video xuyên tạc tập đoàn Vingroup. Ảnh chụp màn hình

YouTuber này khẳng định không có động cơ bôi nhọ hay trục lợi từ việc phát tán tin giả, mà tất cả xuất phát từ sự chủ quan, thiếu kiến thức và cẩu thả trong sản xuất nội dung. "Tôi nhận thấy việc gắn mác "quan điểm cá nhân" không thể xóa đi trách nhiệm của mình. Đây là bài học đắt giá, nhắc tôi và những người làm nội dung phải luôn thận trọng với mỗi thông tin phát ra" – BLV Đoàn Chình BDS bày tỏ.

Để khắc phục, Youtuber này đã gỡ toàn bộ video liên quan đến Vingroup có dấu hiệu sai lệch, công khai video xin lỗi này và cam kết từ nay chỉ sử dụng nguồn tin chính thống, đồng thời dừng hoàn toàn hành vi vi phạm. 

Đồng thời, chủ kênh này gửi lời xin lỗi tới Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo, nhân viên bị ảnh hưởng, cũng như tới toàn thể khán giả và cộng đồng vì đã góp phần khiến tin giả lan rộng.

Kết thúc video, Đoàn Chình cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bị xử lý, đồng thời bày tỏ mong muốn được khán giả và Vingroup ghi nhận thiện chí sửa sai.

Ngoài kênh Youtube nói trên, Vingroup cho biết một số trang khác cũng đã xóa hoặc ẩn video sai sự thật, như: Câu Chuyện Hàng Giả (32.500 người theo dõi trên YouTube), Linh làm Báo News (33.100 theo dõi), LOA PHƯỜNG PODCAST Official (72.900 theo dõi), Tin Mới (4.900 theo dõi), 8win.tin.tuc.tong.hop (199.000 lượt thích trên TikTok)…

Theo Vingroup, việc nhiều trang chủ động rà soát, dọn dẹp nội dung xấu độc là tín hiệu tích cực, cho thấy các cá nhân đã nhận thức được sai phạm và có thiện chí khắc phục.

Về tiến trình vụ kiện, đại diện tập đoàn này cho biết ngoài một số ít chủ tài khoản như Phuong Ngo, Hoang Dung… cần thu thập thêm thông tin, còn phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước – nơi các chủ tài khoản đang cư trú. Ngoài ra, hồ sơ khởi kiện Phil Dong đã được nộp lên tòa án cấp cao Toronto tại Canada và đã được tiếp nhận.

Tin liên quan

Vingroup kiện 68 tổ chức, cá nhân "dựng chuyện"

Vingroup kiện 68 tổ chức, cá nhân "dựng chuyện"

Vụ kiện của Vingroup được coi là tiếng chuông cảnh báo cho dư luận, đặc biệt với những người viết, người chia sẻ và tung tin trên mạng bất chấp đúng sai

Doanh nghiệp bị bôi xấu nên "chịu trận" hay mạnh dạn khởi kiện như Vingroup?

(NLĐO) - Hành động của Vingroup có thể trở thành tiền lệ tích cực, khẳng định rằng mọi phát ngôn trên mạng xã hội đều phải có trách nhiệm pháp lý

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước "xuyên tạc, thông tin sai sự thật"

(NLĐO) - Động thái này, theo Vingroup, không chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mà còn vì lợi ích xã hội

mạng xã hội tập đoàn vingroup tin sai sự thật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo