Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Thông tin bầu cử

Hơn 500 người đang bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử

Cao Nguyên

(NLĐO) - Thực hiện quyền bầu cử trong trại tạm giam, một cử tri mong các đại biểu quan tâm đến các chính sách, giúp người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sáng 14-3, cán bộ, chiến sĩ cùng những người đang bị tạm giam, tạm giữ tại Trại Tạm giam số 1 - Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cán bộ, chiến sĩ Trại Tạm giam số 1 - Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức bầu cử

Tổ bầu cử đã đưa hòm phiếu đến trại tạm giam và các phân trại để cán bộ, chiến sĩ và những người đang bị tạm giữ, tạm giam tại đây thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Hơn 500 người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại Tạm giam số 1 - Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện quyền bầu cử

Thượng tá Phùng Minh Trí, Giám thị Trại Tạm giam số 1 - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết có 510 cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử. Đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri thuộc đối tượng là người bị tạm giữ, tạm giam thông qua các hoạt động phổ biến pháp luật trực tiếp cũng như qua hệ thống phát thanh nội bộ. 

Một người bị tạm giam bỏ phiếu bầu cử

Các cán bộ quản giáo cũng tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của người bị tạm giữ, tạm giam để kịp thời động viên, khuyến khích họ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Anh L.V.T., một người bị tạm giam chia sẻ ban đầu không nghĩ mình vẫn được tham gia bầu cử. Sau khi được cán bộ quản giáo giải thích, anh T. đã tìm hiểu kỹ danh sách các ứng cử viên và lựa chọn người xứng đáng.

Một số người bị tạm giữ, tạm giam mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến các chính sách giúp những người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời

Còn đối với anh L.P.H. (đang bị tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến lĩnh vực xây dựng) cho biết lần đầu tiên tham gia bầu cử trong hoàn cảnh đặc biệt nên anh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

"Cán bộ trại giam đã tuyên truyền về quy định của pháp luật cũng như cung cấp tài liệu, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để tôi tìm hiểu. Tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến các chính sách giúp những người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời" - anh L.P.H. chia sẻ.

Làng biệt lập giữa đại ngàn Gia Lai hoàn thành bầu cử sớm

(NLĐO) - Giữa vùng núi cao hiểm trở của tỉnh Gia Lai, toàn bộ 131 cử tri thôn O2, xã Vĩnh Sơn đã hoàn thành bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

