Hơn 5.300 lượt tham gia hội thi “Ngày hội dân chủ” tại phường Tân Định - TPHCM

Ngày 16-1, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định, TPHCM tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND với chủ đề "Ngày hội dân chủ". Đến dự hội thi có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Các đội thi hào hứng tham gia cuộc thi

Phát biểu tại hội thi, bà Lê Thu Huyền, Phó Chủ tịch HĐND phường, cho biết hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND; về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bầu cử.

Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử theo quy định của pháp luật.

Hội thi cũng là cách phường đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật theo hướng sinh động, thiết thực, hiệu quả, đưa pháp luật về bầu cử đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn xã hội, hướng tới tổ chức thành công các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong thời gian tới.

Hội thi được phường chính thức khởi động từ ngày 22-12-2025 đến nay với 2 vòng thi: trắc nghiệm trực tuyến và thi trực tiếp.

Vòng 1 với hình thức trắc nghiệm trực tuyến 30 câu hỏi, đã thu hút hơn 5.300 lượt thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tiểu thương, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, cơ sở tôn giáo và nhân dân trên địa bàn phường.

Ban Tổ chức đã lựa chọn 30 thí sinh xuất sắc bước vào vòng 2; các thí sinh được chia thành 6 đội để tiếp tục tham gia hội thi.

Từ hội thi, nội dung tuyên truyền được triển khai sâu rộng, linh hoạt, dễ tiếp cận, giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi công dân đối với quyền và nghĩa vụ bầu cử.