Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Tân Định tổ chức cà phê sáng để lắng nghe người dân

PHAN ANH

(NLĐO) - Lãnh đạo phường Tân Định khẳng định tinh thần của mô hình là lắng nghe để hành động, củng cố niềm tin của người dân và uy tín của chính quyền

Sáng 12-12, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định, TPHCM tổ chức chương trình "Cà phê sáng - Tân Định lắng nghe và hành động", nhằm gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các khu phố và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đây là hoạt động định kỳ nhằm tăng cường tương tác cộng đồng, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Phường Tân Định tổ chức Cà phê sáng lắng nghe ý kiến người dân và doanh nghiệp - Ảnh 1.

Quang cảnh chương trình "Cà phê sáng - Tân Định lắng nghe và hành động"

Tại buổi gặp gỡ, người dân và doanh nghiệp phản ánh các vấn đề về chó, mèo thả rông, quản lý homestay thiếu an toàn phòng cháy chữa cháy, tình trạng lừa đảo trực tuyến gia tăng; khó khăn về trụ sở sinh hoạt cộng đồng và kiến nghị phường tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Ông Tô Văn Hùng, Trưởng Khu phố 17, phản ánh tình trạng chó thả rông gây mất vệ sinh, nguy hiểm cho cư dân. Dù đã có quy định xử phạt nhưng việc thực thi còn hạn chế. Ông đề xuất lực lượng an ninh và công an khu vực kiểm tra từng hộ, xử phạt nghiêm để răn đe.

Phường Tân Định tổ chức Cà phê sáng lắng nghe ý kiến người dân và doanh nghiệp - Ảnh 2.

Ông Tô Văn Hùng phát biểu tại chương trình

Ông Hồ Tát Thành cảm ơn chính quyền phường đã hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời đề xuất tiếp tục cho thuê vỉa hè có kiểm soát để bảo đảm trật tự, tạo nguồn thu và hỗ trợ sinh kế.

Lắng nghe, phản hồi từ ý kiến của người dân, doanh nghiệp, bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Tân Định, thông tin triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, phường thay đổi bảng tên 20 khu phố và rà soát trụ sở sinh hoạt cộng đồng. Nhiều khu phố thiếu vị trí đạt chuẩn nên phường đề nghị người dân cùng đề xuất địa điểm phù hợp.

Về chó, mèo thả rông, phường đã gửi cam kết đến các hộ, tuyên truyền và xử phạt; lên giải pháp bền vững hơn.

Phường Tân Định tổ chức Cà phê sáng lắng nghe ý kiến người dân và doanh nghiệp - Ảnh 3.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định Lê Đức Thanh phát biểu tại chương trình

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định Lê Đức Thanh cho hay chương trình "Cà phê sáng" là sáng kiến của phường, với mong muốn tạo không gian gần gũi để lắng nghe nhiều hơn tiếng nói từ cơ sở.

Phường dự kiến sẽ duy trì các buổi gặp gỡ thân tình với cả 20 khu phố, trò chuyện trực tiếp cùng các trưởng khu phố để nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân.

"Tinh thần của mô hình là lắng nghe để hành động. Khu phố phản ánh thì phường phải xử lý, phải tháo gỡ đến nơi đến chốn để củng cố niềm tin của người dân và uy tín của chính quyền" - ông Lê Đức Thanh nhấn mạnh và khẳng định mỗi cán bộ, mỗi cấp đều có trách nhiệm riêng và phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình.

"Địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để mọi người cùng chung tay xây dựng phường Tân Định đoàn kết, đổi mới, văn minh và phát triển" - ông Lê Đức Thanh nói.

Tin liên quan

Tiểu thương loay hoay chuyển đổi số, phường Tân Định cam kết đồng hành

Tiểu thương loay hoay chuyển đổi số, phường Tân Định cam kết đồng hành

(NLĐO) - Lãnh đạo phường Tân Định, TP HCM cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhiều nhất có thể, luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Phường Tân Định tạo niềm tin lớn

(NLĐO)- Bí thư Đảng ủy phường Tân Định nhìn nhận việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp bước đầu đã tạo thuận lợi cho sản xuất và đời sống của nhân dân

TPHCM: Đảng viên nêu gương xây dựng phường Xuân Hòa kiểu mẫu

(NLĐO)- Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân đề nghị các đảng viên thực hiện tốt 4 phương châm: "Gương mẫu - Gắn bó - Tham gia - Hiến kế"

TPHCM cà phê sáng PHƯỜNG TÂN ĐỊNH Tân Định lắng nghe và hành động đối thoại với người dân
