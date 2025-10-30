Tiểu thương loay hoay chuyển đổi số, phường Tân Định cam kết đồng hành

Chiều 30-10, phường Tân Định, TP HCM tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tập trung vào các vấn đề thuế, bảo hiểm xã hội và chuyển đổi số, nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.



Trao đổi tại hội nghị, tiểu thương chợ Tân Định bày tỏ sự lo lắng khi thực hiện chuyển đổi số. Bởi đa số tiểu thương ở chợ truyền thống không nhanh nhạy về công nghệ như lớp trẻ, nên việc tiếp cận các quy định mới về thuế và sử dụng công cụ số vẫn còn nhiều trở ngại.

Quang cảnh buổi đối thoại chiều 30-10

Tuy vậy, tiểu thương cũng khẳng định mong muốn được đồng hành cùng phường để duy trì chợ truyền thống, phát triển kinh doanh bền vững.

Bà Dương Thị Hồng Gấm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Định, cho biết việc duy trì nhiều kênh tiếp xúc từ chương trình định kỳ "Cà phê sáng Tân Định - Lắng nghe và hành động" đến các buổi đối thoại chuyên đề, đã và sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trên cơ sở đó, phường đặt mục tiêu phát triển kinh tế dịch vụ gắn với đô thị văn minh và hiện đại, khai thác lợi thế vị trí trung tâm, thúc đẩy kinh tế đêm, thương mại điện tử; đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo và hình thành các tuyến phố kinh doanh kiểu mẫu, cửa hàng văn minh.

Ông Nguyễn Hải Quân, Chủ tịch UBND phường Tân Định, đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân

Ông Nguyễn Hải Quân, Chủ tịch UBND phường Tân Định, thông tin đa số hộ kinh doanh còn nhỏ lẻ, tập trung tại 2 chợ truyền thống Tân Định và Đa Kao, vốn tồn tại lâu đời nhưng còn hạn chế về quy mô, tổ chức; chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Lãnh đạo phường cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhiều nhất có thể, luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành, nhất là là các vấn đề dân sinh tại chợ truyền thống như chợ Tân Định.

Chủ tịch UBND phường Tân Định khẳng định: "Mục tiêu lớn nhất của chính quyền là tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển bền vững. Doanh nghiệp phát triển thì kinh tế phát triển, đời sống người dân cũng sẽ phát triển".

Tại hội nghị, ông Đào Ngọc Long, Phó trưởng thuế cơ sở 1 TP HCM cho hay từ ngày 1-1-2026, cơ chế thuế khoán sẽ chấm dứt, thay bằng phương thức "tự khai, tự nộp" theo Quyết định 3389/2023/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Đây được xem là bước chuyển lớn nhằm minh bạch hóa quản lý thuế, khắc phục hạn chế của cơ chế cũ và tạo sự bình đẳng cạnh tranh giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. "Chúng tôi khuyến khích hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp để được hưởng ưu đãi theo Nghị quyết 68" - ông Long cho biết.



