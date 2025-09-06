Chiến dịch kêu gọi sáng tạo, lan tỏa những video ý nghĩa, tích cực, truyền cảm hứng về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam qua các hashtag #ProudVietnam, #RangRoVietNam và #TetDocLap đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng sáng tạo nội dung.

Chiến dịch do Cục Báo chí - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với TikTok Việt Nam thực hiện với chủ đề: "Tôi yêu Tổ quốc tôi - 80 năm một Việt Nam rạng rỡ".

Theo thống kê của TikTok Việt Nam, đến 15 giờ ngày 1-9, nền tảng ghi nhận hàng trăm ngàn video hưởng ứng chiến dịch, với hàng tỉ lượt xem.

Trong đó, hashtag #TuHaoVietNam có 163.178 video, 4,3 tỉ lượt xem; #ToQuocTrongTim có 31.355 video, 897 triệu lượt xem; #ToiYeuToQuocToi có 14.787 video, 457 triệu lượt xem; #TetDocLap: 32.590 video, 204 triệu lượt xem; #RangRoVietNam: 263.845 video, 634 triệu lượt xem, 9,2 triệu lượt thích và hơn 483.000 lượt chia sẻ.

Đến hết ngày 4-9, chỉ riêng hashtag #RangRoVietNam đã ghi nhận hơn 602.000 video với hơn 1 tỉ lượt xem, hơn 28 triệu lượt thích và hơn 1,5 triệu lượt chia sẻ sang các nền tảng khác.

Video yêu nước trên kênh TikTok của cơ quan báo chí gây bão cộng đồng mạng

Đáng chú ý, không chỉ cá nhân mà các cơ quan báo chí cũng tích cực tham gia chiến dịch với nhiều video về những câu chuyện xúc động, truyền cảm hứng, lan tỏa lòng tự hào dân tộc.

Tại kênh TikTok Báo Người Lao Động, hơn 60 video gắn hashtag #RangRoVietNam đều đạt lượt xem cao, trong đó có 1 video ghi nhận hơn 8,6 triệu lượt xem tính đến thời điểm này.

Nhiều video trên kênh TikTok Báo Người Lao Động trong dịp Quốc khánh 2-9 đạt từ hàng trăm ngàn đến triệu lượt xem. Ảnh: Chụp màn hình

Các trang mạng xã hội của các cơ quan báo chí đã lan tỏa câu chuyện người đàn ông đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội, mang theo những tấm huy chương của người cha là cựu chiến binh đã mất, mong muốn cha được chứng kiến đại lễ A80; chuyện người cựu chiến binh ở Quảng Ngãi ra Hà Nội xem lễ diễu binh, diễu hành được các bạn trẻ hỗ trợ chỗ ở miễn phí; chuyện người dân chuẩn bị nước, suất ăn cho đồng bào mình...

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, mong muốn chiến dịch không chỉ lan tỏa các hoạt động của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 mà còn cả những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, những câu chuyện về niềm tự hào dân tộc...