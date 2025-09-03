Tình yêu nước của người trẻ

Tâm sự của diễn viên Hứa Vĩ Văn giúp chúng ta hiểu thêm góc nhìn của những người trẻ về cuộc chiến tranh đã qua.

Những ngày qua, cả nước dường như thao thức, trực tiếp hay gián tiếp hướng về thủ đô Hà Nội dõi theo các đợt tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cho ngày Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Tham gia vào các hoạt động chào mừng các sự kiện lớn của dân tộc trong năm nay, có rất nhiều bạn sinh ra sau chiến tranh. Sống trong hòa bình, họ chỉ có thể hiểu biết chiến tranh qua sách báo, phim ảnh và những gì cha anh mình trải qua kể lại.

Dòng cảm xúc, suy nghĩ của các bạn trẻ về những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước theo cung bậc khác nhau, nhưng điểm chung xuyên suốt là họ thấu hiểu giá trị của hòa bình, biết bày tỏ tình yêu đất nước, khát khao được cống hiến theo cách riêng của mình cho công cuộc dựng xây đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Họ xem ra đã biết tự nhắc mình: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?".

Tuổi trẻ làm nên các chương trình văn hóa, nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, được tổ chức với quy mô lớn chưa từng thấy, trên sân khấu hiện đại, chuyên nghiệp, mang dáng vóc nền công nghiệp văn hóa hội nhập, tiên tiến. Nội dung nghệ thuật được nghệ sĩ trẻ thể hiện theo cách làm mới, sáng tạo dựa trên tư liệu lịch sử dân tộc, đề cao lòng yêu nước, tự tôn dân tộc để vượt qua mọi khó khăn của thời cuộc; không ngừng tranh đấu để giành tự do, độc lập, hòa bình, thống nhất.

Điều đó phần nào đã thể hiện tư tưởng của lớp trẻ hôm nay luôn cháy bỏng tinh thần: Không có gì quý hơn độc lập, tự do; xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Trong các khối tham gia lực lượng diễu binh, duyệt binh, hầu hết là các bạn trẻ, được đào tạo cơ bản, có tri thức, làm chủ khí tài hiện đại, kỷ luật, trên dưới đồng lòng, cùng nhau tiến bước dưới quân kỳ, giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong ngày hội bình yên bên lăng Bác. Sự tự tin toát lên từ những khuôn mặt rạng ngời, khí thế hừng hực, tràn trề sức sống cho thấy lớp trẻ hôm nay sẵn sàng làm chủ bầu trời, chủ quyền trên biển, đảo, trên đất liền Tổ quốc.

Đảng ta đang triển khai thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy công quyền, bộ máy Đảng bằng những việc làm cụ thể theo tư tưởng Bác Hồ: "Những việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Những việc có hại cho dân thì hết sức tránh" đã bước đầu mang lại hiệu quả, bồi đắp niềm tin cho thế hệ hôm nay, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, tâm thế mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, muốn lan tỏa rộng hơn, sâu hơn thông điệp khát vọng hòa bình qua phim ảnh, báo chí truyền thông, văn hóa nghệ thuật, từ đó biểu thị lòng yêu nước, tình yêu Tổ quốc.

Bài học sâu sắc từ lịch sử vẻ vang của dân tộc gần một thế kỷ qua là giữ vững hòa bình bằng ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ khi đất nước chưa bị lâm nguy, vẫn còn nguyên giá trị.