Hơn 63% người dân TPHCM khám tầm soát hôm 5-4 có vấn đề sức khỏe

Ngày 6-4, Sở Y tế TPHCM cho biết chương trình khám tầm soát sức khỏe cộng đồng trong ngày 5-4 đã ghi nhận những con số đáng chú ý, cho thấy nhu cầu chăm sóc y tế ngày càng cấp thiết của người dân.

Bác sĩ hỏi tiền sử bệnh trước khi khám tại Trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú

Trong tổng số 13.799 người tham gia, có 8.784 trường hợp (chiếm 63,7%) được phát hiện có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp y tế.

Cụ thể, 4.206 trường hợp được chỉ định tiếp tục theo dõi, quản lý tại các trạm y tế cơ sở, trong khi 4.578 trường hợp cần được chuyển tuyến để thực hiện các chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Nhiều nhóm bệnh được phát hiện sớm

Trong các nhóm bệnh được tầm soát, bệnh mạn tính chiếm tỉ lệ cao nhất với 7.642 lượt khám. Trong đó, 3.434 trường hợp cần theo dõi tại tuyến y tế cơ sở và 2.904 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến.

Hoạt động tầm soát ung thư cũng ghi nhận 1.180 lượt khám, phát hiện 341 trường hợp cần tiếp tục chẩn đoán chuyên sâu. Đối với bệnh lý mắt, 877 lượt khám đã được thực hiện với 464 trường hợp cần can thiệp chuyên biệt.

Bên cạnh đó, chương trình ghi nhận 1.079 lượt tầm soát bệnh lý tim mạch, trong đó có 86 trường hợp cần chuyển tuyến.

Lĩnh vực phụ khoa cũng phát hiện 310 trường hợp cần điều trị chuyên sâu trên tổng số 839 lượt khám.

Ngoài ra, các chuyên khoa khác như da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tâm thần và răng hàm mặt cũng ghi nhận nhiều trường hợp cần được theo dõi và điều trị.

Kết quả này khẳng định hiệu quả thiết thực của hoạt động tầm soát trong việc phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn ngay từ cộng đồng, góp phần giảm tải cho tuyến trên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.