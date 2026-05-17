Hơn 750 công nhân tranh tài tại giải bóng đá do LĐLĐ TPHCM tổ chức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Hơn 750 công nhân tranh tài tại giải bóng đá do LĐLĐ TPHCM tổ chức

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động năm 2026 khu vực Bình Dương (cũ) quy tụ 42 đội với hơn 750 vận động viên tham gia tranh tài

Ngày 17-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức khai mạc Giải bóng đá "Công nhân, viên chức, lao động" năm 2026 khu vực 2 - khu vực Bình Dương, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia.

Hơn 750 công nhân tranh tài tại giải bóng đá do LĐLĐ TPHCM tổ chức - Ảnh 1.

Sôi động giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động khu vực Bình Dương.

Giải đấu quy tụ 42 đội bóng nam với hơn 750 vận động viên đến từ Công đoàn xã, phường và Công đoàn cơ sở của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây.

Tham dự lễ khai mạc có ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cùng đại diện các Công đoàn cơ sở và hàng trăm vận động viên.

Hơn 750 công nhân tranh tài tại giải bóng đá do LĐLĐ TPHCM tổ chức - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu khai mạc.

Theo ban tổ chức, 42 đội được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 16 đội vào vòng 1/16. Sau đó, các đội tiếp tục thi đấu loại trực tiếp để chọn ra 4 đội vào bán kết và tranh ngôi vô địch. Các trận đấu diễn ra vào các ngày chủ nhật, trận chung kết và lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 21-6.

Hơn 750 công nhân tranh tài tại giải bóng đá do LĐLĐ TPHCM tổ chức - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao cờ và động viên các đội tham gia giải đấu trong lễ khai mạc.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM cho biết giải đấu nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hơn 750 công nhân tranh tài tại giải bóng đá do LĐLĐ TPHCM tổ chức - Ảnh 4.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao cờ cho các đội.

Thông qua giải đấu, ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn TPHCM. Những đội bóng có thành tích tốt sẽ được tuyển chọn tham dự vòng chung kết toàn thành phố dự kiến diễn ra vào tháng 7-2026.

Tin liên quan

Gặp gỡ lãnh đạo phường, người lao động phản ánh gặp khó khi đăng ký tạm trú

Gặp gỡ lãnh đạo phường, người lao động phản ánh gặp khó khi đăng ký tạm trú

(NLĐO)- Gặp gỡ, trực tiếp lãnh đạo phường, người lao động phản ánh nhiều vấn đề về an sinh xã hội, y tế, giáo dục... gắn liền với đời sống công nhân

Người lao động hào hứng khi được tặng rau sạch, phục vụ bánh, cà phê miễn phí

(NLĐO)- Tháng Công nhân tại phường Bình Tây diễn ra với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, mang lại niềm vui và lợi ích cho người lao động

Lan tỏa hoạt động an sinh, chuyển đổi số hưởng ứng Tháng Công nhân

(NLĐO) - Hưởng ứng Tháng Công nhân , nhiều địa phương tại TPHCM triển khai các hoạt động chăm lo an sinh, hỗ trợ đoàn viên - lao động và thúc đẩy chuyển đổi số

tỉnh Bình Dương người lao động công đoàn cơ sở vận động viên Công đoàn TPHCM TPHCM giải bóng đá công nhân công đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo