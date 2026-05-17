Hơn 750 công nhân tranh tài tại giải bóng đá do LĐLĐ TPHCM tổ chức

Ngày 17-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức khai mạc Giải bóng đá "Công nhân, viên chức, lao động" năm 2026 khu vực 2 - khu vực Bình Dương, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia.

Sôi động giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động khu vực Bình Dương.

Giải đấu quy tụ 42 đội bóng nam với hơn 750 vận động viên đến từ Công đoàn xã, phường và Công đoàn cơ sở của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây.

Tham dự lễ khai mạc có ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cùng đại diện các Công đoàn cơ sở và hàng trăm vận động viên.

Theo ban tổ chức, 42 đội được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 16 đội vào vòng 1/16. Sau đó, các đội tiếp tục thi đấu loại trực tiếp để chọn ra 4 đội vào bán kết và tranh ngôi vô địch. Các trận đấu diễn ra vào các ngày chủ nhật, trận chung kết và lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 21-6.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao cờ và động viên các đội tham gia giải đấu trong lễ khai mạc.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM cho biết giải đấu nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông qua giải đấu, ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn TPHCM. Những đội bóng có thành tích tốt sẽ được tuyển chọn tham dự vòng chung kết toàn thành phố dự kiến diễn ra vào tháng 7-2026.