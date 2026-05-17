Người lao động hào hứng khi được tặng rau sạch, phục vụ bánh, cà phê miễn phí

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Người lao động hào hứng khi được tặng rau sạch, phục vụ bánh, cà phê miễn phí

Tin-ảnh-clip: Thanh Nga

(NLĐO)- Tháng Công nhân tại phường Bình Tây diễn ra với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, mang lại niềm vui và lợi ích cho người lao động

Hàng trăm người lao động tại phường Bình Tây, TPHCM đã đến dự lễ khai mạc và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân lần thứ 18 do UBND phường và Công đoàn phường tổ chức sáng 17-5.

Người lao động hào hứng khi được tặng rau sạch, phục vụ bánh, cà phê miễn phí - Ảnh 1.

Gian hàng trao tặng nông sản xanh, sạch cho người lao động

Tại không gian ngày hội trong lễ khai mạc, đoàn viên - lao động khi đến tham quan đã vô cùng thích thú khi ban tổ chức gửi tặng nhiều phần quà miễn phí từ quầy phục vụ nước uống, quầy bánh, gian hàng cắt tóc miễn phí. 

Đặc biệt là tại gian hàng trao tặng nông sản xanh, sạch, thân thiện môi trường, người lao động có thể lựa chọn combo quà tặng rau xanh hoặc tự chọn 3 loại trong số nhiều loại rau, củ, quả bất kỳ từ gian hàng như cải thìa, bắp cải, rau muống, mướp hương, bí, cà tím...

Người lao động được tặng rau sạch, bánh ngọt, nước uống miễn phí tại chương trình

Ghé tham quan gian hàng nông sản xanh, sạch, anh Nguyễn Minh Khoa - nhân viên tại Trạm y tế phường được ban tổ chức trao tận tay túi rau xanh gồm các loại rau sạch như bí xanh, cải thìa, mướp hương. 

Không chỉ vậy, anh còn được phục vụ cà phê Muối Chú Long, các loại bánh ngọt miễn phí. 

"Làm việc tại Trạm y tế, bản thân tôi rất quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm nên tôi cảm thấy chương trình vừa vui, vừa thiết thực và có ý nghĩa với các gia đình người lao động vì đảm bảo bữa an toàn đến các gia đình"- anh Khoa cho hay.

Song song với các hoạt động phúc lợi, tại chương trình còn diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đoàn viên như phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, cách xử lý các tình huống như điện giật, gãy xương, ngất xỉu…; tuyên truyền tác hại của ma túy và các thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong từng gia đình và cộng đồng; trao tặng danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Người lao động hào hứng khi được tặng rau sạch, phục vụ bánh, cà phê miễn phí - Ảnh 2.
Người lao động hào hứng khi được tặng rau sạch, phục vụ bánh, cà phê miễn phí - Ảnh 3.
Người lao động hào hứng khi được tặng rau sạch, phục vụ bánh, cà phê miễn phí - Ảnh 4.
Người lao động hào hứng khi được tặng rau sạch, phục vụ bánh, cà phê miễn phí - Ảnh 5.
Người lao động hào hứng khi được tặng rau sạch, phục vụ bánh, cà phê miễn phí - Ảnh 6.

Một số hình ảnh tại chương trình

Dịp này, nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ban tổ chức đã trao tặng những phần quà dành nghĩa tình cho các gia đình chính sách, gia đình đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể trao tặng 3 phương tiện hỗ trợ đi lại (xe lăn) cho gia đình người lao động; 16 phần quà cho đoàn viên - lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động với mức chăm lo từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/người.

Tin liên quan

Một giải bóng đá tại Cần Thơ với gần 700 vận động viên tham gia

Một giải bóng đá tại Cần Thơ với gần 700 vận động viên tham gia

(NLĐO) - Giải bóng đá nam trong đoàn viên, người lao động tại TP Cần Thơ quy tụ 37 đội bóng với gần 700 vận động viên tham gia tranh tài.

Lan tỏa hoạt động an sinh, chuyển đổi số hưởng ứng Tháng Công nhân

(NLĐO) - Hưởng ứng Tháng Công nhân , nhiều địa phương tại TPHCM triển khai các hoạt động chăm lo an sinh, hỗ trợ đoàn viên - lao động và thúc đẩy chuyển đổi số

Phường Trung Mỹ Tây: Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa trong Tháng Công nhân

(NLĐO) - Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên - lao động đã được Công đoàn phường Trung Mỹ Tây, TPHCM triển khai trong lễ phát động Tháng Công nhân

Tháng Công nhân tội phạm ma túy rau sạch người lao động Phường Bình Tây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo