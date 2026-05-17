Người lao động hào hứng khi được tặng rau sạch, phục vụ bánh, cà phê miễn phí

Hàng trăm người lao động tại phường Bình Tây, TPHCM đã đến dự lễ khai mạc và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân lần thứ 18 do UBND phường và Công đoàn phường tổ chức sáng 17-5.

Gian hàng trao tặng nông sản xanh, sạch cho người lao động

Tại không gian ngày hội trong lễ khai mạc, đoàn viên - lao động khi đến tham quan đã vô cùng thích thú khi ban tổ chức gửi tặng nhiều phần quà miễn phí từ quầy phục vụ nước uống, quầy bánh, gian hàng cắt tóc miễn phí.

Đặc biệt là tại gian hàng trao tặng nông sản xanh, sạch, thân thiện môi trường, người lao động có thể lựa chọn combo quà tặng rau xanh hoặc tự chọn 3 loại trong số nhiều loại rau, củ, quả bất kỳ từ gian hàng như cải thìa, bắp cải, rau muống, mướp hương, bí, cà tím...

Người lao động được tặng rau sạch, bánh ngọt, nước uống miễn phí tại chương trình

Ghé tham quan gian hàng nông sản xanh, sạch, anh Nguyễn Minh Khoa - nhân viên tại Trạm y tế phường được ban tổ chức trao tận tay túi rau xanh gồm các loại rau sạch như bí xanh, cải thìa, mướp hương.

Không chỉ vậy, anh còn được phục vụ cà phê Muối Chú Long, các loại bánh ngọt miễn phí.

"Làm việc tại Trạm y tế, bản thân tôi rất quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm nên tôi cảm thấy chương trình vừa vui, vừa thiết thực và có ý nghĩa với các gia đình người lao động vì đảm bảo bữa an toàn đến các gia đình"- anh Khoa cho hay.

Song song với các hoạt động phúc lợi, tại chương trình còn diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đoàn viên như phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, cách xử lý các tình huống như điện giật, gãy xương, ngất xỉu…; tuyên truyền tác hại của ma túy và các thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong từng gia đình và cộng đồng; trao tặng danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Dịp này, nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ban tổ chức đã trao tặng những phần quà dành nghĩa tình cho các gia đình chính sách, gia đình đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể trao tặng 3 phương tiện hỗ trợ đi lại (xe lăn) cho gia đình người lao động; 16 phần quà cho đoàn viên - lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động với mức chăm lo từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/người.