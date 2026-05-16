Lao động

Lan tỏa hoạt động an sinh, chuyển đổi số hưởng ứng Tháng Công nhân

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hưởng ứng Tháng Công nhân , nhiều địa phương tại TPHCM triển khai các hoạt động chăm lo an sinh, hỗ trợ đoàn viên - lao động và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 16-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công đoàn xã Tân Nhựt, TPHCM phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart tổ chức ra mắt “Điểm phúc lợi an sinh” tại địa chỉ B12/9A đường Cây Bàng, kết hợp chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, người hoạt động không chuyên trách và người dân trên địa bàn. 

Công trình được thực hiện nhằm chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Lan tỏa hoạt động an sinh, chuyển đổi số hưởng ứng Tháng Công nhân - Ảnh 1.

“Điểm phúc lợi an sinh” được ra mắt tại địa chỉ B12/9A đường Cây Bàng, xã Tân Nhựt, TPHCM

Thông qua mô hình này, người dân và đoàn viên - lao động có thể mua các mặt hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng Việt Nam với mức ưu đãi từ 5%-30%. Hoạt động cũng thể hiện sự phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp trong việc đồng hành chăm lo an sinh tại địa phương, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Dịp này, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart trao tặng 50 phần quà (trị giá 350.000 đồng/phần) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ 200 suất ăn sáng miễn phí. Những phần hỗ trợ thiết thực đã kịp thời động viên tinh thần, giúp người lao động và người dân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Lan tỏa hoạt động an sinh, chuyển đổi số hưởng ứng Tháng Công nhân - Ảnh 2.
Lan tỏa hoạt động an sinh, chuyển đổi số hưởng ứng Tháng Công nhân - Ảnh 3.

Tại chương trình, nhiều phần quà chăm lo thiết thực đã được trao tận tay người dân và đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trước đó, tại lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, Công đoàn xã Tân Nhựt và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart đã ký kết chương trình “Phúc lợi an sinh”, hướng đến mở rộng các chính sách ưu đãi cho đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.

* Cùng ngày, hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, Công đoàn xã Bình Lợi phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tổ chức mô hình “Cà phê số cuối tuần” tại quán cà phê Duy Quang (G16/21, ấp 37), thu hút khoảng 80 đoàn viên - lao động tham gia.

Lan tỏa hoạt động an sinh, chuyển đổi số hưởng ứng Tháng Công nhân - Ảnh 4.

Mô hình “Cà phê số cuối tuần” do Công đoàn xã Bình Lợi phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên - lao động tham gia

Với hình thức giao lưu gần gũi, chương trình giúp người dân tiếp cận công nghệ số và kiến thức pháp luật một cách dễ hiểu, thực tế. Tại đây, các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy được lồng ghép nhằm nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn.

Lan tỏa hoạt động an sinh, chuyển đổi số hưởng ứng Tháng Công nhân - Ảnh 5.
Lan tỏa hoạt động an sinh, chuyển đổi số hưởng ứng Tháng Công nhân - Ảnh 6.

Đoàn viên - lao động tham gia trải nghiệm các tiện ích số và tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Ngoài ra, cán bộ còn trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ứng dụng VNeID như tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thủ tục hành chính và khai thác các tiện ích số. Những hướng dẫn cụ thể này giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong đời sống hằng ngày.

Theo ban tổ chức, “Cà phê số cuối tuần” không chỉ là cầu nối giữa chính quyền, tổ chức Công đoàn với người dân mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Ngăn chặn ma túy trong công nhân, người lao động

(NLĐO) - Chương trình nhằm góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, an toàn, ổn định tình hình an ninh trật tự tại đơn vị, doanh nghiệp.

Ngày hội việc làm đặc biệt cho người dân bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp vỉa hè

(NLĐO) - Không chỉ kết nối hơn 9.000 việc làm, ngày hội tại phường Hải Châu còn dành riêng khu vực tư vấn sinh kế cho người bị ảnh hưởng sắp xếp vỉa hè.

Người lao động cảm động khi được trao tặng sổ tiết kiệm, xe đạp điện

(NLĐO) - Ngày hội đã mang lại niềm vui bất ngờ cho hàng trăm đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

