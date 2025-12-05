HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sau bục giảng

Hơn 7.500 sinh viên tranh tài Giải thưởng Euréka, nhiều nghiên cứu ứng dụng thực tiễn

Vân Nhi

(NLĐO) - Euréka 2025 ghi nhận kỷ lục hơn 7.500 sinh viên tham dự, quy tụ đề tài đa lĩnh vực cùng nhiều thí sinh nổi bật về ngoại ngữ và nghiên cứu.

Ngày 5-12, vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 27 khai mạc tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM. 

Nhiều nghiên cứu có tính ứng dụng cao

Năm nay, Euréka thu hút lượng đề tài kỷ lục với 2.179  nghiên cứu thuộc 15 lĩnh vực từ công nghệ, y sinh, môi trường, nông  nghiệp, quy hoạch-kiến trúc đến văn hóa - xã hội... Qua 27 mùa tổ chức, giải thưởng trở thành nền tảng học thuật uy tín, thúc đẩy phong trào nghiên cứu trong sinh viên, đồng thời kết nối trường đại học - doanh nghiệp – viện nghiên cứu.

Euréka 2025 lập kỷ lục: Hơn 7.500 sinh viên tranh tài - Ảnh 1.

Lãnh đạo Trường ĐH Nông Lâm TPHCM tặng hoa và quà lưu niệm cho đại diện các Hội đồng khoa học.

Euréka 2025 lập kỷ lục: Hơn 7.500 sinh viên tranh tài - Ảnh 2.

Nhiều đề tài được đánh giá mang tính đột phá, hứa hẹn khả năng ứng dụng cao

PGS-TS Phan Tại Huân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, cho biết việc đăng cai vòng chung kết Euréka 2025 là vinh dự lớn trong dịp trường kỷ niệm 70 năm thành lập. “Thông qua Euréka, nhà trường mong muốn góp phần phát triển cộng đồng khoa học trẻ, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên” - ông Huân nhấn mạnh.

Euréka 2025 lập kỷ lục: Hơn 7.500 sinh viên tranh tài - Ảnh 3.

PGS-TS Phan Tại Huân phát biểu chào mừng các đại biểu và thí sinh dự vòng chung kết.

Một trong những đề tài thu hút chú ý tại vòng chung kết năm nay là công trình nghiên cứu về phát triển kinh tế ban đêm tại phường Bến Thành của nhóm sinh viên ĐH An ninh Nhân dân. Đề tài được thực hiện trong 1 năm rưỡi về tiềm năng lớn nhưng hoạt động nơi đây vẫn còn rời rạc, chưa được quy hoạch đồng bộ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự.

Euréka 2025 lập kỷ lục: Hơn 7.500 sinh viên tranh tài - Ảnh 4.

Nhóm sinh viên Trường ĐH An ninh Nhân dân bảo vệ đề tài

Euréka 2025 lập kỷ lục: Hơn 7.500 sinh viên tranh tài - Ảnh 5.

Đồng hành cùng giải thưởng là đội ngũ 500 nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên tham gia chấm giải

Nữ sinh Trung Quốc với đề tài về mạng xã hội

Ở lĩnh vực khoa học xã hội, đề tài của Lu Yunxia, sinh viên Trường ĐH Hà Nội, gây chú ý khi được thực hiện hoàn toàn độc lập. Xuất phát từ trải nghiệm sống và học tập trong hai nền văn hóa, Yunxia nhận thấy những khác biệt trong áp lực học tập và cách sinh viên hai nước sử dụng mạng xã hội.

Em đã dành nửa năm thu thập khảo sát của 300 sinh viên Việt Nam và Trung Quốc. “Euréka là một cuộc thi rất cao quý. Được vào vòng chung kết, tôi vừa vui vừa lo, mất ngủ nhiều đêm. Nhưng niềm đam mê nghiên cứu đã giúp tôi kiên trì đến cuối cùng” - Yunxia chia sẻ.

Euréka 2025 lập kỷ lục: Hơn 7.500 sinh viên tranh tài - Ảnh 6.

Nữ sinh Lu Yunxia (trái) cùng giáo viên hướng dẫn - ThS Đào Diệp Hương, giảng viên Khoa Việt Nam học -Trường ĐH Hà Nội.

Nhiều giám khảo đánh giá nghiên cứu này có tính thời sự cao, nhất là trong bối cảnh sinh viên hai quốc gia chịu tác động mạnh mẽ từ mạng xã hội và văn hóa cạnh tranh học thuật.

Sự xuất hiện của những thí sinh có khả năng ngoại ngữ tốt, tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh giúp không khí cuộc thi thêm sôi nổi, cho thấy tư duy nghiên cứu của sinh viên Việt Nam ngày càng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Euréka 2025 lập kỷ lục: Hơn 7.500 sinh viên tranh tài - Ảnh 7.

Nhóm sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đến từ Hà Nội tham gia trình bày đề tài.

Với vai trò đơn vị đăng cai, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo - nghiên cứu hàng đầu, nơi nuôi dưỡng các tài năng trẻ. Nhiều đề tài có tính ứng dụng tại Euréka 2025 sẽ được hỗ trợ kinh phí để tiếp tục nghiên cứu, phát triển và chuyển giao trong thời gian tới.

Lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 27 năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 7-12-2025 tại Hội trường Trần Chí Đáo, ĐHQG TPHCM (phường Linh Xuân, TPHCM).


AI - động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo

AI - động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Ngày 4-12, Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về trí tuệ nhân tạo (AI) với chủ đề "AI - Tác động và tiềm năng" (ICAI-IP 2025) đã diễn ra tại Hà Nội.

TPHCM dự kiến còn 19 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp công lập

(NLĐO) - TPHCM sẽ ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và tăng cường xã hội hóa GDNN.

Giảng viên và sinh viên "tăng ca" may đồng phục cho học sinh vùng lũ

(NLĐO) - Giảng viên và sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đang gấp rút may 300 bộ đồng phục để gửi tặng học sinh miền Trung trong tuần này.

