TPHCM dự kiến còn 19 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM vừa có báo cáo về thực tiễn triển khai chiến lược phát triển GDNN gắn với đặc thù phát triển kinh tế - xã hội và công tác sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN, giáo dục thường xuyên (GDTX) tại TPHCM giai đoạn 2021 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030.

Theo báo cáo, TPHCM sau sáp nhập hiện có hệ thống GDNN rộng lớn với 481 cơ sở GDNN gồm: 77 trường cao đẳng, 77 trường trung cấp, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX), 74 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và 224 cơ sở hoạt động GDNN.

Trong đó, TPHCM có 19 trường cao đẳng công lập, 19 trường trung cấp công lập và 41 trung tâm GDTX, trung tâm GDNN- GDTX.

Giảng viên Trường CĐ Giao thông Vận tải TPHCM giới thiệu mô hình Hộp số tự động với sinh viên

Theo phương án tổ chức lại các cơ sở GDNN công lập, GDTX, sau sắp xếp, TPHCM sẽ có 19 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp do doanh nghiệp nhà nước (đơn vị tự chủ nhóm 1) và 37 trường trung học nghề.

Hiện nay, phương án này đang trình xin ý kiến Ban thường vụ Thành ủy TPHCM.

Về công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN, GDTX trên địa bàn thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, nhấn mạnh mạng lưới sau sắp xếp phải theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, tiếp cận, đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức và phải phù hợp về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết TPHCM đang thực hiện đồng bộ Chiến lược phát triển GDNN đến năm 2045 với lộ trình rõ ràng, gắn chặt mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao với đặc thù của một trung tâm kinh tế - tài chính lớn.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở GDNN, cùng với việc tập trung đầu tư và nâng cấp có trọng tâm, trọng điểm cho các trường sau khi tổ chức lại, là điều kiện then chốt để đạt được các mục tiêu đã đề ra đến năm 2045. Đặc biệt, đây là cơ sở để xây dựng các trường chất lượng cao, phát triển các ngành nghề trọng điểm có khả năng cạnh tranh vượt trội trong khu vực ASEAN và trên thế giới.