TPHCM dự kiến còn 19 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp công lập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM dự kiến còn 19 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp công lập

Huy Lân

(NLĐO) - TPHCM sẽ ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và tăng cường xã hội hóa GDNN.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM vừa có báo cáo về thực tiễn triển khai chiến lược phát triển GDNN gắn với đặc thù phát triển kinh tế - xã hội và công tác sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN, giáo dục thường xuyên (GDTX) tại TPHCM giai đoạn 2021 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030.

Theo báo cáo, TPHCM sau sáp nhập hiện có hệ thống GDNN rộng lớn với 481 cơ sở GDNN gồm: 77 trường cao đẳng, 77 trường trung cấp, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX), 74 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và 224 cơ sở hoạt động GDNN.

Trong đó, TPHCM có 19 trường cao đẳng công lập, 19 trường trung cấp công lập và 41 trung tâm GDTX, trung tâm GDNN- GDTX.

TPHCM dự kiến còn 19 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp công lập Trong tương lai - Ảnh 1.

Giảng viên Trường CĐ Giao thông Vận tải TPHCM giới thiệu mô hình Hộp số tự động với sinh viên

Theo phương án tổ chức lại các cơ sở GDNN công lập, GDTX, sau sắp xếp, TPHCM sẽ có 19 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp do doanh nghiệp nhà nước (đơn vị tự chủ nhóm 1) và 37 trường trung học nghề.

Hiện nay, phương án này đang trình xin ý kiến Ban thường vụ Thành ủy TPHCM.

Về công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN, GDTX trên địa bàn thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, nhấn mạnh mạng lưới sau sắp xếp phải theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, tiếp cận, đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức và phải phù hợp về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết TPHCM đang thực hiện đồng bộ Chiến lược phát triển GDNN đến năm 2045 với lộ trình rõ ràng, gắn chặt mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao với đặc thù của một trung tâm kinh tế - tài chính lớn.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở GDNN, cùng với việc tập trung đầu tư và nâng cấp có trọng tâm, trọng điểm cho các trường sau khi tổ chức lại, là điều kiện then chốt để đạt được các mục tiêu đã đề ra đến năm 2045. Đặc biệt, đây là cơ sở để xây dựng các trường chất lượng cao, phát triển các ngành nghề trọng điểm có khả năng cạnh tranh vượt trội trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Trong giai đoạn 2021-2025, các cơ sở GDNN trên địa bàn TPHCM đã tuyển sinh và đào tạo cho hơn 1,5 triệu người học các trình độ.

Hàng năm, số người học tốt nghiệp các trình độ GNNN tham gia vào thị trường lao động đã góp phần nâng dần tỉ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn (đạt khoảng 88,1% vào đầu năm 2025), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra.

Tin liên quan

TPHCM hợp nhất hai hội thi: Sở GD-ĐT nêu rõ thế nào là văn hay, chữ tốt?

TPHCM hợp nhất hai hội thi: Sở GD-ĐT nêu rõ thế nào là văn hay, chữ tốt?

(NLĐO)- Hội thi được tổ chức trên cơ sở hợp nhất hội thi văn hay, chữ tốt (lần thứ 25, năm học 2024 - 2025) và Giải Sao Khuê (lần thứ 13, năm học 2024 - 2025).

Giảng viên và sinh viên "tăng ca" may đồng phục cho học sinh vùng lũ

(NLĐO) - Giảng viên và sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đang gấp rút may 300 bộ đồng phục để gửi tặng học sinh miền Trung trong tuần này.

Cận cảnh "đọ tay nghề" tại kỳ thi kỹ năng nghề TP HCM

(NLĐO) - Sáng nay, 225/245 thí sinh bắt đầu tranh tài tay nghề tại kỳ thi kỹ năng nghề cấp thành phố năm 2025.

nhân lực chất lượng cao Trường Cao đẳng trung cấp GDNN công lập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo