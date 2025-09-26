Lưới điện thông minh ra Đặc khu Côn Đảo

Ngày 26-9, Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) tổ chức khởi công Công trình "Xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo". Đây là công trình được Tổng Công ty đăng ký chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự lễ khởi công có ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM; ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của TP HCM.

Các đại biểu tham quan Trạm Biến áp 110/22kV Côn Đảo

Công trình xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo sẽ ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất của lưới điện thông minh như: 100% lưới điện trung, hạ thế, trạm biến áp được thực hiện tự động kết hợp điều khiển giám sát online từ xa, tích hợp năng lượng tái tạo, vận hành điện lưới áp dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các chế độ an ninh bảo mật dữ liệu.

Các giải pháp này sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành nhằm góp phần giảm tổn thất điện năng, tăng hiệu suất vận hành, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên quốc gia.

Năm 2025, hệ thống điện thông minh Đặc khu Côn Đảo sẽ hoàn thành

Dự án này khi hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân trên đảo. Về chất lượng điện, Đặc khu Côn Đảo sẽ được cung cấp nguồn điện ổn định với độ tin cậy và tỉ lệ tổn thất điện năng tương đương như các khu vực nội thành tại TP HCM.

Trong giai đoạn 2026-2028, hệ thống sẽ từng bước phát triển và tích hợp các nguồn năng lượng xanh, hệ thống pin lưu trữ năng lượng và hạ tầng sạc xe điện, đồng bộ với định hướng phát triển xanh và bền vững của thành phố. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025.

Tổng Công ty Điện lực TP HCM tổ chức Lễ khởi công công trình tại Đặc khu Côn Đảo

Ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM, cho rằng việc đầu tư hệ thống lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo là một bước đột phá, không chỉ bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn, liên tục, chất lượng cao mà còn mở đường cho chuyển đổi số, quản trị thông minh và tăng trưởng xanh. Đây là nền tảng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển du lịch cao cấp, kinh tế biển, kinh tế đêm.

Trước đó, ngày 4-9-2025, EVN phối hợp với Ban Quản lý dự án điện 3 đã đóng điện thành công Trạm Biến áp 110kV Côn Đảo, chính thức đưa nguồn điện từ lưới điện quốc gia ra đảo thông qua dự án cáp ngầm xuyên biển. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lịch sử, chấm dứt thời kỳ Đặc khu Côn Đảo phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tổ máy phát điện diesel.



