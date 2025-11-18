Vietjet Air thông báo nối lại các đường bay thẳng đến Côn Đảo từ ngày 25-11

Ngày 18-11, Vietjet Air đã có văn bản gửi Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Côn Đảo và Cảng hàng không Côn Đảo thông báo việc khôi phục khai thác các chặng bay kết nối với sân bay Côn Đảo (VCS).

Theo kế hoạch, từ ngày 25 - 11, hãng sẽ đưa vào vận hành 4 máy bay để khai thác hai tuyến Hà Nội - Côn Đảo và TP HCM - Côn Đảo, với tần suất mỗi chiều 1 chuyến/ngày.

Hiện chỉ có máy bay của VASCO (thành viên của Vietnam Airlines) bay chặng Côn Đảo - TP HCM và Cần Thơ

Đến ngày 15-12, Vietjet Air tiếp tục bố trí thêm 4 máy bay, qua đó tăng gấp đôi tần suất phục vụ hành khách trên hai đường bay trọng điểm này.

Trước đó, từ tháng 4-2025, Vietjet Air đã khai thác đường bay thẳng giữa Hà Nội, TP HCM và Côn Đảo. Tuy nhiên, đến giữa tháng 10-2025, hãng tạm ngừng khai thác, khiến khách từ miền Bắc muốn đến Côn Đảo phải nối chuyến qua TP HCM hoặc Cần Thơ trước khi bay tiếp ra đảo.

Hiện chỉ có VASCO (thành viên của Vietnam Airlines) khai thác chặng bay thẳng đến Côn Đảo từ TP HCM và Cần Thơ, sử dụng máy bay ATR-72.

Việc khôi phục hai đường bay thẳng giúp hành khách có thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian hành trình và giảm chi phí so với bay nối chuyến.

Đây cũng là động thái kịp thời trong bối cảnh Côn Đảo sắp bước vào mùa cao điểm du lịch cuối năm, dự kiến nhu cầu đi lại sẽ tăng mạnh.