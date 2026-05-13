Thời sự Chính trị

TPHCM thúc tiến độ xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

PHAN ANH

(NLĐO)- UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Văn phòng UBND TPHCM chủ trì, phối hợp Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM, Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan để rà soát, tham mưu cập nhật, bổ sung, đề xuất thành viên tham gia Tổ Biên tập, Tổ Thư ký, bảo đảm hiệu quả, phát huy vai trò tham mưu trong soạn thảo Luật và các công việc triển khai ngay khi Luật được thông qua, ban hành.

Việc này gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14-5 trước khi Văn phòng UBND TPHCM tổng hợp, trình UBND TPHCM ban hành theo quy định.

TPHCM thúc tiến độ xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đối với Tổ soạn thảo, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Thủ trưởng các cơ quan đề xuất, rà soát thành phần tham gia, bảo đảm đáp ứng chất lượng và tiến độ xây dựng Luật, tham mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền; phối hợp cơ quan liên quan tham mưu UBND TPHCM phối hợp cơ quan được giao chủ trì soạn thảo.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan căn cứ nội dung đề xuất tại dự án Luật và thực tiễn nhiệm vụ có liên quan để đề xuất thành phần, gồm Thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách trực tiếp, nhân sự nắm vững chuyên môn, tham gia xuyên suốt.

Căn cứ thành phần Tổ soạn thảo, Tổ Biên tập, Tổ Thư ký và thực tiễn nhiệm vụ có liên quan, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND TPHCM, Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển, cơ quan liên quan đề xuất cụ thể thành phần tham gia Bộ phận thường trực để làm đầu mối phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực chuẩn bị nội dung cho buổi làm việc sắp tới theo Công văn 3726/2026 của UBND TPHCM.

Trong đó lưu ý ý kiến của Bộ Tài chính về phạm vi áp dụng của Luật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến phát triển đô thị, nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 18-KL/TW và các cơ chế, chính sách dự kiến đề xuất để xác định rõ các khó khăn, vướng mắc hiện hành đặt ra và các vấn đề pháp lý cần quy định bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển của TPHCM - đô thị đặc biệt trong kỷ nguyên mới.

Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Tổ, tham mưu, đề xuất giải pháp về xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền trong các giai đoạn soạn thảo dự án Luật, đảm bảo đáp ứng tiến độ phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo Luật.

Chủ tịch Quốc hội thông tin về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những việc TPHCM đã xung phong, đi tắt đón đầu để thực hiện trong thời gian qua

TPHCM lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, người dân về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

(NLĐO)- Việc này nhằm nắm bắt mức độ quan tâm và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, người dân đối với việc nghiên cứu, xây dựng Luật đô thị đặc biệt dành cho TPHCM

LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: MỞ ĐƯỜNG ĐỂ TP HCM BỨT PHÁ: Cú hích lớn thúc đẩy sự phát triển

Trong quá trình xây dựng luật riêng cho TP HCM, cần có những điều khoản chuyển tiếp để triển khai các nghị quyết chiến lược

TPHCM Luật đô thị đặc biệt thúc tiến độ UBND TPHCM dự thảo Luật Đô thị đặc biệt
