HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ca sĩ Tóc Tiên xác nhận đã ly hôn

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ Tóc Tiên xác nhận bằng thông báo trên trang cá nhân rằng cuộc hôn nhân của cô và Touliver đã kết thúc.

Tóc Tiên và Touliver đã ly hôn

Ca sĩ Tóc Tiên xác nhận đã ly hôn - Ảnh 1.

Tóc Tiên và chồng cũ Touliver

"Sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, tôi và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè, anh em đồng nghiệp" - Tóc Tiên chia sẻ trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ khẳng định quyết định ly hôn là kết quả của quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai. Họ chia tay văn minh, thấu hiểu và tôn trọng nhau cũng như "không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Suốt thời gian qua, tin đồn vợ chồng ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Touliver "đường ai nấy đi" thu hút sự chú ý của công chúng.

Dù nhiều nghi ngờ dựa trên biểu hiện không tương tác hoặc minh chứng cả hai ở hai nhà khác nhau nhưng cả Tóc Tiên lẫn Touliver đều không lên tiếng xác nhận thông tin.

Lý do đến giờ Tóc Tiên mới xác nhận tin đồn

Ca sĩ Tóc Tiên xác nhận đã ly hôn - Ảnh 2.

Tóc Tiên cho biết hôn nhân là chuyện của hai người

Tóc Tiên giải thích: "Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung, hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân".

Với Tóc Tiên, hành trình 10 năm bên Hoàng Touliver sẽ mãi là đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng. "Chúng tôi đã trưởng thành hơn, tử tế cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên 'lựa chọn'. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra 'kết thúc là để khởi đầu'" - nữ ca sĩ viết.

Tóc Tiên cũng tỏ lòng biết ơn gia đình họ hàng hai bên đã luôn yêu thương, tôn trọng lẫn thấu hiểu cô và chồng cũ. Cô cũng nhắn đến Hoàng Touliver: "Cuối cùng, em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh - người đồng hành 10 năm của em. Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình".

Tin liên quan

Tóc Tiên - bản lĩnh của ngôi sao biết tự làm mới

Tóc Tiên - bản lĩnh của ngôi sao biết tự làm mới

(NLĐO) - Tóc Tiên là ứng viên sáng giá của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 ở hạng mục "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất".

Phương Anh Đào: "Ngoài đời, tôi và Tuấn Trần là bạn thân"

(NLĐO) - Nữ diễn viên Phương Anh Đào chia sẻ về mối quan hệ giữa cô và Tuấn Trần sau lần "đóng cặp" đầy ăn ý trong phim "Mai" của Trấn Thành.

Amy Lê Anh "Hát cho thanh xuân" sau 10 năm dang dở

(NLĐO) - Kể từ mini show cuối cùng vào năm 2015 với ca sĩ Giao Linh và ca sĩ Mạc Thủy tại Hà Nội, ca sĩ Amy Lê Anh mới quay lại sân khấu.

Tóc Tiên Tóc Tiên và chồng Tóc Tiên và Touliver
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo