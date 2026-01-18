HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nhóm nhạc UPRIZE chính thức ra mắt thị trường giải trí Việt với 7 thành viên

Thùy Trang

(NLĐO) - Nhóm nhạc nam thế hệ mới UPRIZE chính thức ra mắt với 7 thành viên: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng.

UPRIZE với khát vọng chinh phục ngôi vị nhóm nhạc thần tượng số 1 Việt Nam

Nhóm nhạc UPRIZE chính thức ra mắt thị trường giải trí Việt với 7 thành viên - Ảnh 1.

Nhóm nhạc UPRIZE chính thức ra mắt thị trường giải trí Việt với 7 thành viên

Từ 30 gương mặt ở Giai đoạn sống còn, trải qua những buổi sát hạch khắc nghiệt đến 11 tân binh thăng cấp cùng 5 đêm Công diễn giao lưu quốc tế và cuối cùng, 8 chàng trai tài năng có mặt tại đêm Chung kết là minh chứng cho sự lột xác ngoạn mục về cả ngoại hình, kỹ năng chuyên môn lẫn thái độ làm nghề.

Với tên gọi "UPRIZE", chơi chữ từ "Rise UP" - mang tinh thần "Vươn Lên", nhóm nhạc sẽ không chỉ là một danh xưng mà là lời khẳng định về tinh thần chủ động viết nên con đường của chính mình, không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới.

Phát biểu về tầm nhìn của nhóm, bà Ngô Thị Vân Hạnh - Tổng Giám đốc Tập đoàn YeaH1 khẳng định: "Chúng tôi đã có những kỳ vọng và tôi tin rằng các bạn cũng giống chúng tôi. Kỳ vọng rằng chúng ta sẽ có 1 nhóm nhạc mà ở đó, các chàng trai của chúng ta vừa có tài vừa có đức, xứng đáng đại diện cho giới trẻ Việt Nam...

Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục có được sự yêu thương của khán giả và sẽ trở thành niềm tự hào, kiên định vươn tới mục tiêu trở thành nhóm nhạc thần tượng số 1 Việt Nam".

Nhóm nhạc UPRIZE chính thức ra mắt thị trường giải trí Việt với 7 thành viên - Ảnh 2.

Một nhóm nhạc tinh hoa được tuyển lựa gắt gao từ chương trình truyền hình thực tế Tân binh toàn năng

Việc đặt mục tiêu trở thành nhóm nhạc số 1 không chỉ là một lời khẳng định mà là một bước đi chiến lược dựa trên nền tảng đào tạo bài bản và tư duy "vươn tầm quốc tế".

UPRIZE xuất hiện vào thời điểm thị trường V-pop đang khao khát những mô hình nhóm nhạc thần tượng có cá tính riêng biệt nhưng vẫn đạt chuẩn mực chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn khu vực.

Với sự bảo trợ từ các đối tác chiến lược và đội ngũ đào tạo hàng đầu, UPRIZE hứa hẹn không chỉ thừa hưởng tinh hoa của thế hệ đi trước mà còn mang trong mình sự phóng khoáng, tự do của Gen Z, tạo nên một bản sắc âm nhạc Việt Nam hiện đại, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên đấu trường quốc tế.

Thái Lê Minh Hiếu: Điểm dừng đầy tiếc nuối và tương lai mở cho các Tân binh

Nhóm nhạc UPRIZE chính thức ra mắt thị trường giải trí Việt với 7 thành viên - Ảnh 3.

SOOBIN tiếc cho Thái Lê Minh Hiếu

Dù đội hình UPRIZE đã chính thức gọi tên 7 thành viên nhưng sự vắng mặt của Thái Lê Minh Hiếu đã để lại rất nhiều dư vị và sự tiếc nuối trong lòng khán giả.

Bước vào chương trình với xuất phát điểm là một người mẫu, năm 2025 đã đánh dấu cột mốc chuyển mình đầy táo bạo của Hiếu khi quyết định rẽ hướng sang con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Từ một người "không biết nhảy là gì", Hiếu đã luyện tập bền bỉ để vượt qua giới hạn của bản thân.

Dù lỡ hẹn với suất debut trong gang tấc nhưng Hiếu chia sẻ đầy kiêu hãnh: "Mình hạnh phúc vì mình đã có một hành trình quá đẹp, được trải qua hết tất cả các sát hạch, hết tất cả các công diễn để ra được mình như bây giờ.

Bây giờ, mình đã tự tin đứng trước cả ngàn người để nhảy, để hát và bày tỏ cảm xúc của mình. Sự thay đổi đó rất tích cực... cứ sống hạnh phúc là được, miễn Hiếu hạnh phúc là được".

Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ, sau đêm Chung kết, cánh cửa sự nghiệp của Thái Lê Minh Hiếu chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây, mà sẽ mở ra những hướng đi mới đầy hứa hẹn cho một nghệ sĩ giải trí triển vọng của V-biz.

Nhóm nhạc UPRIZE chính thức ra mắt thị trường giải trí Việt với 7 thành viên - Ảnh 4.

Các tân binh gửi lời cảm ơn đến khán giả vì hành trình đáng nhớ vừa qua

Sự ra đời của UPRIZE không chỉ là cái kết viên mãn cho một chương trình "sống còn" mà còn là khởi đầu của một hành trình đầy hứa hẹn nhằm tái định nghĩa khái niệm "nhóm nhạc thần tượng" tại thị trường Việt Nam.

Với nền tảng là sự kỷ luật thép được tôi luyện qua 9 tháng và tư duy âm nhạc hiện đại, UPRIZE mang trong mình trọng trách của những người tiên phong, sẵn sàng phá vỡ những giới hạn cũ để thiết lập nên những tiêu chuẩn mới.

Không còn là những tân binh rụt rè, 7 chàng trai giờ đây là một chỉnh thể thống nhất, nơi những cá tính riêng biệt hòa quyện để tạo nên sức mạnh tập thể.

Phía trước UPRIZE là một lộ trình dài với những sân khấu lớn hơn, những thị trường rộng mở hơn nhưng với tinh thần "chủ động viết lên con đường của chính mình", nhóm nhạc nam thế hệ mới này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng tự hào, đưa nhịp đập của âm nhạc Việt Nam cộng hưởng cùng dòng chảy nghệ thuật toàn cầu.

nhóm nhạc Tân binh toàn năng nhóm tân binh nhóm nhạc UPRIZE
