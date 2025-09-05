HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hơn chục thanh thiếu niên mang hung khí hẹn “quyết chiến” lúc nửa đêm

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hơn chục thanh thiếu niên ở Quảng Trị hẹn nhau dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, song đã bị công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Hơn chục thiếu niên mang hung khí hẹn “quyết chiến” lúc nửa đêm ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Các đối tượng được công an triệu tập để giáo dục, răn đe

Sáng 5-9, Công an xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, qua theo dõi trên mạng xã hội và tuần tra ban đêm, công an địa phương này phát hiện nhóm thanh thiếu niên ở xã Đồng Lê và xã Tuyên Phú có hành vi khiêu khích, thách thức nhau và hẹn mang hung khí "giải quyết mâu thuẩn" trên Facebook.

Nhận định vụ việc có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã tổ chức mật phục, tuần tra trên các tuyến đường nơi các nhóm có thể di chuyển.

Đến 21 giờ tối 3-9, công an phát hiện nhóm thanh thiếu niên ở xã Tuyên Phú tập trung gần Trường THCS Sơn Hóa, chuẩn bị hung khí và xe máy để đi "giải quyết mâu thuẫn". Nhóm ở xã Đồng Lê cũng bị phát hiện tại một quán nước, đang cất giấu hung khí.

Cả hai nhóm được đưa về trụ sở để làm việc. Họ khai do mâu thuẫn cá nhân nên đã rủ rê bạn bè qua mạng xã hội thành từng nhóm để thách thức nhau. Công an thu giữ nhiều hung khí mà các thiếu niên mang theo.

Vụ việc được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, dù chưa xảy ra hậu quả. Công an xã Đồng Lê cho hay đã triệu tập các nhòm này răn đe, giáo dục và sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

