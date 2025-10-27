Hỗn loạn sau trận "El Clasico", Carvajal khiêu khích Yamal

Đội trưởng Real Madrid, Dani Carvajal, đã tiến gần đến Lamine Yamal để chất vấn những phát ngôn gây tranh cãi của tiền đạo trẻ Barcelona trước trận "El Clasico", khiến xung đột bùng nổ từ sân cỏ đến tận đường hầm.

Tranh cãi dữ dội sau trận "El Clasico" - Nguồn: AS TV

Trận đấu vốn kết thúc trong không khí căng thẳng. Real Madrid chủ động lùi sâu bảo toàn chiến thắng 2-1, còn Barcelona cầm bóng nhiều nhưng thiếu đột biến. Tuy nhiên, sau tình huống Pedri nhận thẻ vàng thứ hai ở phút bù giờ 90+ 10, những lời qua tiếng lại từ khu kỹ thuật hai bên bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa xung đột.

Vinicius lao vào như muốn "ăn thua đủ" với Yamal

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Carvajal tiến thẳng đến Yamal, ra dấu bằng tay với ngụ ý thách thức: "Giỏi thì lên tiếng đi." Lời khiêu khích khiến nhiều cầu thủ khác nhập cuộc, biến tình huống thành một cuộc ẩu đả thật sự.

Thủ môn Thibaut Courtois cũng lao đến, xô đẩy các cầu thủ đối phương và mỉa mai Yamal bằng cách nhại lại phát biểu trước đó của cầu thủ trẻ này trên chương trình Kings League.

Căng thẳng leo thang nhanh đến mức cảnh sát phải vào sân ngăn cầu thủ hai đội.

Đôi bên đối đầu trực tiếp trong trận

Tưởng chừng sự việc sẽ lắng xuống, Yamal trên đường vào phòng thay đồ vẫn ngoái lại khiêu khích các cầu thủ chủ nhà, khiến Vinicius Junior - vốn đang bực tức vì bị thay ra sớm - mất kiểm soát. Khi hai đội chạm mặt ở cửa đường hầm, Yamal buông lời "hẹn gặp lại" đầy thách thức. Vinicius lập tức lao tới, may nhờ nhân viên an ninh và trợ lý HLV thủ môn Luis Llopis can thiệp kịp thời mới ngăn được xô xát.

Trọng tài rút 1 thẻ đỏ và 6 thẻ vàng để vãn hồi trật tự

Theo tường thuật của Marca, trọng tài chính Cesar Soto Grado đã phải rút ra một thẻ đỏ và sáu thẻ vàng để vãn hồi trật tự. Andriy Lunin nhận thẻ đỏ vì lao đến khu kỹ thuật Barca, còn các thẻ vàng được chia đều cho hai đội, gồm Rodrygo, Vinicius, Militao (Real) và Fermin Lopez, Balde, Ferran Torres (Barca).

Cảnh sát phải lao vào ngăn cầu thủ đôi bên

Sau trận, Frenkie de Jong chỉ trích Carvajal vì công khai công kích đàn em ngay trên sân. "Nếu muốn nói chuyện với Yamal, anh ấy có thể làm riêng tư, vì họ vốn là đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha. Không cần phải tạo ra cảnh đó trước ống kính" - De Jong nói.

Pedri bị phạt truất quyền thi đấu ở phút 90+10 đã châm ngòi cho màn tranh cãi

Trước trận, Yamal từng phát biểu trên chương trình Kings League, rằng Real Madridn "giống Porcinos FC - đội bóng nghiệp dư hay kêu ca và ăn vạ", khiến dư luận Madrid phẫn nộ. Tuy nhiên, De Jong cho rằng phát biểu này bị hiểu sai và bị thổi phồng.

Yamal đối đầu cùng các cầu thủ Real Madrid

Về phần Vinicius, cầu thủ người Brazil cũng gây chú ý khi tỏ rõ sự tức giận sau khi bị thay ra ở phút 72. Theo DAZN, anh đã hét lên "Tôi sẽ rời đội!" rồi đi thẳng vào đường hầm. HLV Xabi Alonso phải cử HLV thủ môn Llopis đến nói chuyện, giúp Vinicius trấn tĩnh và quay lại băng ghế dự bị vài phút sau đó.

HLV Xabi Alonso gượng cười khi được hỏi về Vinicius lẫn Yamal

"El Calsico" khép lại trong tranh cãi còn Real Madrid chính thức giành chiến thắng 2-1 nhờ hai pha công của Kylian Mbappé và Jude Bellingham. "Los Blancos" củng cố ngôi đầu La Liga với 27 điểm, hơn Barcelona năm điểm.