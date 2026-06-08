"Hòn ngọc" ở Ấn Độ Dương muốn đón thêm nhiều khách du lịch từ Việt Nam

Đây là chia sẻ được ông Poshitha Perera, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam,tại hội thảo du lịch với chủ đề "Sri Lanka - Hòn ngọc Ấn Độ Dương" do Đại sứ quán Sri Lanka phối hợp cùng Công ty VJSC đồng tổ chức, ngày 8-6, tại TPHCM.

Theo ông Poshitha Perera, trong chuyến thăm Sri Lanka vừa qua của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cả hai hãng hàng không VietJet và Vietnam Airlines đều đã công bố kế hoạch mở các đường bay thẳng đến Sri Lanka trong thời gian tới.

"VietJet Air đã đưa đường bay Sri Lanka vào danh mục khai thác, dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 8-2026. Đây là một tin vui lớn cho mối quan hệ song phương của chúng ta, cũng như cho cộng đồng doanh nghiệp lữ hành. Các đường bay thẳng này sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ, không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn tăng cường đầu tư, trao đổi giáo dục, hợp tác công nghệ…" – ông Poshitha Perera nói.

Điểm đến Sri Lanka muốn đón thêm nhiều du khách Việt

Hiện nay, nhiều người dân Sri Lanka đã quen thuộc với đất nước Việt Nam. Đại sứ Sri Lanka kể khi trò chuyện với một tiểu thương ở thủ đô Colombo hay một tài xế taxi ở thành phố Kandy, ông đều có thể lắng nghe những ấn tượng tốt đẹp của họ về Việt Nam. Tuy nhiên, chiều ngược lại, sự hiểu biết của du khách Việt Nam về Sri Lanka vẫn còn hạn chế.

Sri Lanka sở hữu sự kết hợp độc đáo, hội tụ đầy đủ trên một hòn đảo từ 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, những bãi biển hoang sơ, hệ động vật hoang dã phong phú, đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuần tự nhiên, di sản trà lâu đời và lòng hiếu khách nồng hậu.

"Việc kết nối đường bay thẳng sẽ tạo vị thế thuận lợi hơn để chào đón du khách Việt Nam đến khám phá Sri Lanka, đồng thời khuyến khích du khách Sri Lanka đến trải nghiệm vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Các đối tác lữ hành từ Việt Nam có thể cùng chung tay xây dựng các gói chương trình du lịch và cùng nhau khai phá thị trường mới đầy tiềm năng này" – ông Poshitha Perera kỳ vọng.

Các chuyên gia du lịch, travel blogger chia sẻ tại talkshow về du lịch tới Sri Lanka trong khuôn khổ hội thảo

Theo các doanh nghiệp, nhu cầu khám phá thế giới của du khách Việt Nam ngày càng lớn và hướng tới các điểm đến giàu giá trị văn hóa, trải nghiệm mới lạ. Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng hàng không với các đường bay quốc tế liên tục mở rộng là đòn bẩy cho xu hướng này.

Nằm giữa lòng Ấn Độ Dương, Sri Lanka – được ví là "Hòn ngọc Ấn Độ Dương" – sở hữu thiên nhiên kỳ vĩ và di sản đồ sộ.

Ông Nguyễn Tiến Bách, Giám đốc VJSC, cho biết tiềm năng hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Sri Lanka là rất lớn nhưng chưa được khai thác hết. Sắp tới, công ty sẽ hợp tác chặt chẽ, toàn diện với các hãng hàng không, đối tác lữ hành để đưa Sri Lanka thành một điểm đến bứt phá, mới mẻ và đầy tiềm năng.

Mỗi năm, du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Sri Lanka để trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên, di sản sống động, lòng hiếu khách nồng hậu và nền ẩm thực đặc sắc. Riêng trong năm 2025, Sri Lanka đã đón khoảng 2,4 triệu lượt khách quốc tế, ngành du lịch đóng góp khoảng 3% GDP quốc gia.

Theo công bố của Vietnam Airlines trước đó, từ tháng 10-2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng kết nối giữa TPHCM và Colombo (Sri Lanka). Đường bay thẳng được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần.