Hồng Đào từ "mẹ chồng" hụt đến "mẹ ruột" Phương Anh Đào

Nghệ sĩ Hồng Đào khen Phương Anh Đào đáng yêu

Đoàn phim "Ngày con còn mẹ" đã tổ chức lễ khai máy, khởi động dự án vào ngày 2-5 tại TP HCM. Nghệ sĩ Hồng Đào và diễn viên Phương Anh Đào vào vai hai mẹ con ruột. Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của Nguyên Thảo và diễn viên Huy Anh.

Hồng Đào và Phương Anh Đào vai hai mẹ con trong "Ngày con còn mẹ"

Phương Anh Đào cho biết cô rất hào hứng khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và lập tức nhận lời vì chất lượng kịch bản.

"Tôi biết anh Đãng cách đây hơn 10 năm từ phim đầu tiên và cũng mong có cơ hội được làm việc cùng.

Duyên số may mắn, tôi được gặp lại chị Hồng Đào, từ vai trò "mẹ chồng" hụt trước đó, đến nay tôi mới được gọi là má Đào trên màn ảnh rộng.

Hồi đầu, tôi cũng ngại nhưng má là người chủ động giúp tôi bớt ngại ngùng để làm tiền kỳ, vào vai nhân vật tốt hơn. Tôi mong hành trình này thuận buồm xuôi gió và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ" - Phương Anh Đào chia sẻ.

Nghệ sĩ Hồng Đào khen Phương Anh Đào: "Tôi lại được làm việc cùng cô con gái đáng yêu. Một phim nhiều tình cảm, mong nhận được sự ủng hộ của khán giả".

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tái xuất sau hai năm, mừng vì mời được "song Đào" vào phim

Chia sẻ về màn tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào, Giám đốc sản xuất Lee Jin-sung dí dỏm cho biết: "Nếu ở phim cũ, họ còn những nút thắt chưa thể tháo gỡ, thì những món nợ duyên nợ đó sẽ được "trả hết" trong phim này. Đây không chỉ là sự trở lại của hai "nữ hoàng diễn xuất" mà còn là lời khẳng định về một liên minh bảo chứng doanh thu cho điện ảnh Việt".

Giám đốc sản xuất Lee Jin-sung (trái) và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Sau 2 năm từ "Cô dâu hào môn", đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tái xuất với một phim nhiều cảm xúc và tâm tư. Anh cho biết vui khi mời được Hồng Đào, Phương Anh Đào vào phim. Anh nghĩ tất cả các đạo diễn đều mong có cơ hội làm việc với hai diễn viên tài năng trong nghề. Anh đã từng làm phim đề tài cha con nên hy vọng làm phim tình mẫu tử cũng được khán giả yêu thương.

Phim dự kiến ra rạp vào tháng 11.