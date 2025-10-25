Việt Hương - Hồng Đào "đọ" độ tươi trẻ, sang trọng

Nhà sản xuất phim "Cục vàng của ngoại" ngày 25-10 tung bộ ảnh của hai bà ngoại Việt Hương - Hồng Đào. Trong bộ ảnh, cả hai diện trang phục cùng tông màu trắng, làm toát lên vẻ đẹp sang trọng, trẻ trung.

Việt Hương và Hồng Đào đọ độ tươi trẻ

Cả hai vừa có màn diễn xuất thành công với phim "Cục vàng của ngoại"

Vẻ ngoài khác hẳn với bà Hậu, bà Khanh trong phim

Sau thành công của phim "Chị dâu", Việt Hương và Hồng Đào tiếp tục khẳng định thực lực diễn xuất trong "Cục vàng của ngoại".

Phim hiện vẫn đang trụ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 25-10, phim đã thu về gần 52 tỉ đồng.

Trong "Cục vàng của ngoại", Việt Hương hóa thân thành bà ngoại Hậu, chăm sóc cháu gái Su từ lúc mới sinh ra đến lớn. Mẹ của Su tuổi trẻ bồng bột, cạn nghĩ và đi sai hướng nhưng không sớm nhận ra, để gánh nặng đổ dồn lên bà Hậu.

Nghệ sĩ Hồng Đào vào vai bà ngoại Khanh, cũng một lòng nuôi cháu, lo hết tiền học trường quốc tế. Bà Khanh cũng có con gái không chọn nghề đàng hoàng mà sa đà làm chủ hụi, ghi số đề dẫn đến nợ nần.

Cả hai diễn xuất nội lực, chân thật, truyền tải được cảm xúc đến khán giả. Dẫu vẫn còn một vài hạn chế trong kịch bản, nhưng tổng thể phim mang đến một câu chuyện tình cảm gia đình gần gũi, đời thường.

Phim do Khương Ngọc đạo diễn, ê-kíp hiện đang trong giai đoạn cinetour quảng bá. Đoàn giao lưu khán giả khu vực miền Tây trong hai ngày 25 đến 26-10.

Vẻ đẹp Việt Hương